- Det mest u-socialdemokratiske i min levetid

Der bliver ikke lagt fingre imellem i Socialdemokratiets bagland.

Regeringens lovforslag om at afskaffe store bededag som en helligdag for de danske arbejdere, fjerner partiet fra dets historiske arv, lyder det fra blandt andet HK's forbundsformand, Anja C. Jensen.

Hun deltog som adskillige andre i fredagens interne rivegilde på Teams med den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører, Jens Joel.

Det fremgår af en lækket møde-chat, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Og vreden og skuffelsen havde ikke lagt sig, da Ekstra Bladet mandag fangede Anja C. Jensen på telefon:

Kender ikke lønmodtagerne

- Det kunne lyde som om, at der er nogen, der har fjernet sig fra den arv, som Socialdemokratiet og fagbevægelsen deler. Og som mangler forståelse for den helt almindelige lønmodtager, som vi er her for, siger hun og fortsætter:

- Jeg er vred, og jeg er ked af det i mit socialdemokratiske hjerte. Og jeg forstår det stadig ikke.

Statsminister Mette Frederiksen har flere gange i løbet af sin tid for partiformand lagt afstand til det politiske kompas, som hendes forgænger, Helle Thorning-Schmidt, navigerede efter.

Værste nogensinde

Men forslaget om store bededag er ikke et hak bedre, mener HK-bossen.

- Er det her mere u-socialdemokratisk end det, som Helle Thorning-Schmidt gennemførte i sin tid som statsminister?

- Jeg er helt med på, at Socialdemokratiet som parti skal kunne træffe svære valg. Det hører med. Men lige det her forslag er nok det mest u-socialdemokratiske, jeg har oplevet i min levetid. Det må du gerne citere mig for.

Synspunkterne deles også længere nede i parti-hierarkiet.

Tyv om natten

- Det er kommet som en tyv om natten. Jeg blev simpelthen så ked af det, da jeg hørte det her, siger Anja Andrup, der er 3F'er og formand for Socialdemokratiets lokalafdeling i Egedal Kommune.

- Partiet går imod vores eget værdigrundlag, og toppen har ikke baglandet med. Man sælger ud af partiets arvesølv, og jeg synes, at det er pinligt for vores parti. Det er svært for mig at støtte regeringen.

Hun er blandt andet utilfreds med, at folk helligdags-tillæg ryger:

- Den betaling, som folk har tilkæmpet sig for at arbejde på en helligdag, har vi jo fået ved at give køb på andre ting. Nu ryger tillæggene uden, at vi får andet i stedet, siger hun.

- Hvad hvis det viser sig, at det her forslag kommer fra Socialdemokratiet?

- Så må man stille sig selv det spørgsmål, om de egentlig er socialdemokrater, og om det er de rette mennesker, der har de rigtige poster i vores parti.