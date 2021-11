Morten Messerschmidt står over for sit livs dilemma. Kan familielivet holde til presset som partileder?

Morten Messerschmidts livssituation blev drastisk ændret, da hans søster Line på tragisk vis blev slået ihjel for to år siden.

I et sjældent interview med Ekstra Bladet åbner Morten Messerschmidt op om den svære beslutning, han står midt i.

- Din avis beriger jo ikke altid tilværelsen for politikere. Jeg kan godt tåle at blive kaldt Messershit på forsiden. Jeg ved, at den pakker man fisk ind i i morgen. Men det er ikke nødvendigvis den forståelse, der er i en skolegård. Så det har selvfølgelig nogle konsekvenser for børn i familien, at jeg er en profileret politiker.

- Er det det private eller retssagen, der spiller den største rolle i dine overvejelser?

- Det private fylder rigtig meget.

- Jeg har altid været optaget af at opfylde den brik i Dansk Folkepartis mosaik, hvor jeg har følt, at jeg har gjort mest muligt gavn. Det er nok - ud over det private - det væsentligste i mine overvejelser, siger Morten Messerschmidt.

Søsteren efterlod sig fire unge børn. Den yngste var under et år, da moderen blev dræbt.

Morten Messerschmidt og Dot Wessman forlader Retten i Næstved, hvor gerningsmanden blev dømt første gang. Foto: Per Rasmussen

Søsterens børn bor hos deres mormor. Men Morten Messerschmidt deltager aktivt i børnenes dagligdag. Til skole-hjem-samtaler og når der skal skrives diktat. Samtidig er han en vigtig støtte for kæresten, Dot Wessmans, datter, der er blevet handicappet i en trafikulykke.

- Det var ikke noget, jeg havde planlagt skulle være en del af mit liv, men at tage del i det og glæden ved at blive ringet op: 'Jeg havde kun én fejl i diktat'. Det vidste jeg ikke kunne være så fedt, fortalte han i foråret til TV 2.

Til Ude og Hjemme har han oplyst, at han har forældremyndigheden over børnene.

- Det er vildt at tænke på. Jeg havde ingen planer om, at jeg nogensinde skulle have børn. Det var et valg, jeg havde truffet for længe siden, og pludselig er jeg far til fire på én dag – sådan juridisk i hvert fald. Det er en opgave, jeg betragter med stor alvor og også som en kæmpe gave, sagde han til ugebladet.

Landsretten dømte i juni gerningsmanden Martin Christensen Degn til livstid for drabene på Line Messerschmidt og en anden kvinde. Det var en skærpelse af byrettens dom på 16 års fængsel.