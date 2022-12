Det sagde hun: Glemmer du? Så husker vi

Internettet glemmer aldrig.

Igen og igen har Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen været efter de borgerlige partier, når de har drømt om at sænke topskat og arveafgift.

Eksempelvis var Mette Frederiksen fast i kødet, da hun 4. September i år harcelerede mod topskattelettelser:

Det her vil ikke være den rigtige medicin. Hverken for dansk økonomi eller for danskerne.

Topskattelettelser – og selvfølgelig især det at fjerne topskatten – er ikke socialdemokratisk politik, og det er ikke det, vi går til valg på.

Mette Frederiksen angreb også i valgkampen både konservative og Venstre for at ville fjerne topskatten. Hun måtte dog krybe til koset og erkende, at det ikke var sandt for Venstre vedkommende, men valgte alligevel at slå fast på sociale medier:

Jeg ved godt, at der er forskel på de borgerlige partiers økonomiske politik. Der er tre borgerlige partier, der vil afskaffe topskatten: Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Men ikke Venstre. Det kunne jeg godt have sagt mere tydeligt, da jeg henviste til den samlede skattepolitik i blå blok, som i øvrigt ikke er for sarte sjæle.

Amerikanisering

Gang på gang har Socialdemokratiet også tordnet mod generelt at gøre arven skattefri. Det er nemlig vigtigt for det danske samfund, at vi bevarer afgifter på arv, har forklaringen lydt:

En afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil medføre, at vi mister 4,1 mia. kr., som vi altså så har mindre til at investere i vores fælles hverdag og velfærd, lød det kontant fra daværende skatteminister Morten Bødskov (S), da et lovforslag om at fjerne bo- og gaveafgiften blev behandlet sidste år

Tilbage i 2019 fremlagde partiet endda et forslag, der havde til formål at forhøje arveafgiften markant.

- Der er en tendens til, at de med de største formuer stikker af fra resten af samfundet - lidt en amerikanisering, som vi gerne vil modarbejde, lød det fra daværende finansordfører Benny Engelbrecht til Berlingske.

I Socialdemokratiet valgoplæg 'DANMARK ER FOR LILLE TIL STORE FORSKELLE' skriver partiet:

Vi vil målrette arveskatten til de mest velstillede. De fleste danskere efterlader sig mindre end en halv million, når de dør. Det bør arvinger ikke betale skat af. Til gengæld skal skatten øges for dem, der arver meget store formuer.