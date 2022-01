Det ser bedre ud end vi kunne have frygtet - hvad betyder det, Mette?

Mette Frederiksen mener, at det ser bedre ud, end vi kunne have frygtet. Men hvad havde vi frygtet - og hvordan ser det egentlig ud? Statsministeren er svar skyldig

Det er tid til en status over coronasituationen, mener statministeren.

Mette Frederiksen har derfor skrevet et længere opslag på Instagram, hvor hun kommenterer situationen.

Konklusionen er relativt klar - og så alligevel overhovedet ikke.

'Det ser bedre ud, end vi kunne have frygtet,' skriver statsministeren.

Dermed har hun ikke sagt for meget.

Vi kan vel konkludere, at det ikke ser forfærdeligt ud. Men vi kunne have frygtet det værst tænkelige, så at det ser bedre ud end det, siger vel i realiteten ikke så meget.

Stor smittespredning

Statsministeren kommenterer desuden smitten, der fortsat er voldsom, i takt med at børnene vender tilbage i skole.

'Vi har fortsat en stor smittespredning. Så længe det er vinter, forventer myndighederne ikke meget lavere smitte. Det ser dog ud til, at kombinationen af en høj vaccinetilslutning til tredje stik, smitteforebyggende tiltag, og at omikron tilsyneladende giver et mindre alvorligt sygdomsforløb, får os helskindet igennem de her måneder,' skriver hun.

Hun understreger desuden det, som forskningen har fortalt os den seneste tid. At der med omikron er færre alvorlige sygdomsforløb sammenlignet med tidligere varianter.

Vil drøfte restriktioner

Restriktionerne er nok noget af det, alle danskere er nysgerrige på. Hvornår stopper det? Hvornår kan vi få vores normale hverdag tilbage?

Mette Frederiksen giver desværre ikke noget klart svar. Men hun lover, at restriktionerne vil blive drøftet.

'De (restriktionerne, red) har været med til at lægge en dæmper på smitteudviklingen. Og det har været vigtigt at få lukket ned for potentielle supersprederarrangementer. Myndighederne overvejer løbende situationen, som vil blive drøftet med Folketingets partier,' skriver Mette Frederiksen.