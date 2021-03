Det skal du vide om coronapasset

Som en del af genåbningsplanen er det blevet vedtaget at indføre et dansk coronapas. Her er hvad vi på nuværende tidspunkt ved om coronapasset

Et coronapas bliver virkelighed efter påske som en del af genåbningen af Danmark.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen sent mandag aften ved et pressemøde på Christiansborg, da genåbningsaftalen blev præsenteret.

- Hvis man skal til frisøren - og det er der mange, der efterhånden begynder at trænge til - så skal man have et coronapas med, lød det fra statsministeren.

Coronapasset kan dokumentere tre ting:

At man er færdigvaccineret.

At man har overstået infektion - altså været smittet med corona.

At man er testet negativ indenfor 72 timer.

Den negative test kan enten være en PCR-test eller en antigen-test, og i aftalen er det ikke præciseret, hvor langt tilbage en overstået infektion gælder.

Her skal coronapasset bruges I rammeaftalen for genåbning nævnes følgende steder, hvor der skal bruges coronapas i takt med, at der åbnes: De liberale serviceerhverv

Museer, kunsthaller og biblioteker

Restauranter og caféer

Konferencer, spillesteder, teatre, biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter

Indendørs idræt for voksne over 18 år

Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver og legelande

Daghøjskoler og aftenskoler Vis mere Luk

Børn undtaget

Fra slutningen af marts kommer appen MinSundhed til at virke som et 'funktionelt, men simpelt coronapas', og der ventes en mere avanceret løsning klar i slutningen af maj, der også er tager højde for standarder på tværs af Europa.

Er man under 15 år, er man undtaget brug af coronapas, og i aftalen om genåbningen bliver det understreget, at borgere, der ikke bruger digitale løsninger skal have adgang til en anden måde at dokumentere det, hvis de er færdigvaccinerede.

Der nævnes for eksempel et fysisk pas, der sendes med posten. De samme borgere skal også have mulighed for at vise, at de er testet negativ.

Partierne bag aftalen har vedtaget en solnedgangsklausul for coronapasset, og til sommer skal de tage stilling til, hvad der skal ske med det, når alle, der ønsker det, er blevet færdigvaccineret.

De udelukker dog ikke, at det fortsat vil være nødvendigt, når man rejser.

