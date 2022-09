Det skulle Papes spindoktor i Caribien

Konservativ pressechef blev kostet over Atlanten for at agere kameramand for partiformands ægtemand

'Allright, we are running'.

Ordene kommer fra pressechef for Det Konservative Folkeparti, Filip Lauritzen, og er udtryk for, at kameraet kører.

I billedet ses Josue Medina Vasquez Poulsen og hans gamle rektor fra den fornemme privatskole Colegio Luis Muñoz Rivera i Santo Domingo i den Dominikanske Republik.

Ekstra Bladet har siden sidste uge forsøgt at få de konservative til at fortælle om pressechefens rejse. Først i går bekræftede partiet, at Filip Lauritzen (tv) var rejst til Caribien få dage efter Ekstra Bladets afsløring af den falske historie om præsidentonklen. Foto: Asger Ladefoged

Josue Medina Vasquez Poulsen kigger mod kameraet og fortæller, at han sidder sammen med Jose Luis Sosa:

- Så vil jeg stille dig et spørgsmål om, hvordan jeg var i min barndom og i min ungdom. Så lad os give ham ordet, siger han, mens han retter sin opmærksomhed mod rektoren og har siden til kameraet.

Det er tilsyneladende ikke svært for skolelederen, hvis fulde titel er akademisk leder.

Han strømmer over i ros og begejstring over Josue Medina Vasquez Poulsen, som han lærte at kende, da han var teenager. Så vidt han husker, da den dengang unge mand var begyndt i gymnasiet.

Josue Medina Vasquez Poulsen lytter med samlede hænder, mens han af og til indskyder et 'gracias', smiler og ler.

Få dage efter, at videoen var blevet optaget, aflagde Ekstra Bladets udsendte i Caribien samme rektor et besøg. Her stod samtalen med Josue Medina Vasquez Poulsen derfor i lysende klar erindring, og han gengav beredvilligt, at de havde grinet og talt om gamle dage.

Derudover løftede han sløret for, hvad der blev sagt, mens kameraet ikke kørte.

Da Søren Pape Poulsen i 2014 præsenterede sin kæreste, som nu er ægtemand, for offentligheden, lød det, at Josue Medina Vasquez fra Den Dominikanske Republik var landets daværende præsident Danilo Medinas nevø. Det er han ikke, afslørede Ekstra Bladet i forrige uge.

At Josue Medina Vasquez Poulsen var på vej ind i politik i Danmark, og at manden, der filmede skolelederen og hans gamle elev, var hans personlige pressemedarbejder

- Han fortalte mig, at han nu var i politik, og han præsenterede mig simpelthen for denne person. Han fortalte mig, ’det er den person, der udfører mit pressearbejde.'

Som Ekstra Bladet tidligere tirsdag afslørede, er personen, som ledsagede Josue Medina Vasquez Poulsen, identisk med pressechefen i Det Konservative Folkeparti, Filip Lauritzen.

Pressechefen landede i Den Dominikanske Republik lørdag 27. august med det formål at faktatjekke oplysninger om Josue Medina Vasquez Poulsens baggrund. Partiformandens kæreste og ægtefælle gennem otte-ni år.

Filip Lauritzen forstår ikke spansk og har altså - efter alt at dømme - rejst knap 8000 kilometer fra Danmark og en vordende valgkamp til den caribiske østat for bl.a. at agere kameramand for partiformandens ægtefælle.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få svar på, hvad videoen med Josue Medina Vasquez Poulsen og hans gamle rektor skal bruges til.

