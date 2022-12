Det spidser til: Nu forhandler fire partier

Forhandlingerne om en ny regering er fortsat lørdag, hvor både Venstre, Moderaterne og De Radikale er til stede sammen på Marienborg hos kongelig undersøger Mette Frederiksen (S).

Det skriver DR og TV 2, der er til stede ved Marienborg.

Ifølge TV 2 ville hverken Venstre, Moderaterne eller Mette Frederiksen (S) udtale sig til pressen inden forhandlingerne, men de radikales Martin Lidegaard ville gerne.

- Det bliver en meget spændende dag. Det er jo i dag, hvor vi skal ned i de svære ting – der hvor der også er uenigheder, tror jeg, sagde han på vej ind til forhandlingerne.

Han var flankeret af partikollegerne Christian Friis Bach og Samira Nawa.

Fra Moderaterne er ud over politisk leder Lars Løkke Rasmussen også politisk ordfører Jakob Engel-Schmidt til stede ifølge DR.

Det er uvist, hvem der forhandler for Venstre lørdag.

Ifølge Martin Lidegaard har der været 'gode forhandlinger' om økonomiske reformer og arbejdsudbud.

- Men nu kommer vi ned i det, som er radikalt hjerteblod. Og det er klima, børn og uddannelse, siger Martin Lidegaard til DR.

Siden valget 1. november er der blevet forhandlet om den brede regering, som Mette Frederiksen gik til valg på.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger peger meget på, at Mette Frederiksen i sin iver efter at danne en regering hen over midten er på vej ind i et regeringssamarbejde, der tegner ganske blåt.

Ekstra Bladet kunne fredag fortælle, at Venstre-toppen har været ivrige efter at holde Løkke ude i kulden, men nu ser de ud til at være villige til at lukke Moderaterne ind i regeringen.

Da de fire nordatlantiske mandater traditionelt ikke blander sig i dansk indenrigspolitik, kan regeringen reelt være en flertalsregering uden at have 90 mandater.

SF og De Konservative var også længe med i forhandlingerne, men begge partier har trukket sig og ønsker i stedet at være opposition.

En bred regering over den politiske midte er kun set én gang før i Danmark. Det var i 1978, hvor en SV-regering holdt et år.

Lørdag er det 39 dage siden, at der blev afholdt folketingsvalg, og dermed har Mette Frederiksens langstrakte regeringsdannelse slået danmarksrekord.