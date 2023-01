Det store bededags-hykleri

Fire på stribe og på mindre end en måned.

Denne bedrift kan Mette Frederiksens (S) brede regering bryste sig af, når det kommer til at rende fra deres fine principper i sagen om den snart sløjfede store bededag.

Tidligere lød der advarsler mod, at en regering overhovedet piller ved helligdagene.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har hårdnakket forsvaret den danske model.

Der er blevet tordnet konservatives plan om færre offentligt ansatte.

Og ikke mindst har man i regeringen lovet at være omhyggelige og tage sig god tid med lovarbejdet i Folketinget.

Men som Ekstra Bladet her dokumenterer, går Mette Frederiksen og co. med afskaffelsen af store bededag i den stik modsatte retning på alle fire punkter.

Helt galt

Hos Socialdemokratiets tidligere venner fra SF disker beskæftigelsesordfører Karsten Hønge ikke ligefrem op med fremragende stilkarakterer til regeringen.

- Den får minus tre - den lavest mulige karakter. Regeringen har konsekvent og fra starten af ikke placeret fødderne rigtigt en eneste gang, konstaterer han.

- Denne regering skulle være født i idéen om samarbejde over midten og respekt for folkestyret, men som den første handling sætter den bulldozeren i første gear og kører fremad. En ting er, at de tromler de politiske partier, de tromler også arbejdsmarkedet. På alle planer er det her bare galt.

- Det er magtfuldkomment og langt fra det, de sagde var deres egne ambitioner, lyder det fra Karsen Hønge.

Vælgerbedrag

Heller ikke hos Enhedslisten er der rosende ord. Finansordfører Pelle Dragsted siger:

- Det første enorme vælgerbedrag var, at ingen af partierne sagde dette her under valgkampen.

- Ud over det store løftebrud kommer så en serie af andre løftebrud - som de brudte løfter om at forsvare den danske model, forbedre vilkårene for offentligt ansatte og sikre en ordentligt lovgivningsproces. Det er en regering, der træder ind i sin første tid med et enormt svigt.

Nærmest værre

I den borgerlige lejr giver de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, ligeledes regeringens plan om bededags-afskaffelsen hårde ord med på vejen.

Ikke mindst er hun fortørnet over, at regeringen - stik imod principperne - har lagt op til, at sagen skal hastes gennem Folketinget.

- Det er så ekstremt arrogant at komme med dette her forslag, som man ikke har præsenteret under valgkampen. Det er sindssygt hyklerisk, når man samtidig har vedtaget et regeringsgrundlag, hvor man virkeligt gør det klart, at vi 'skal tage tempoet ud af dansk politik', sikre længere høringsfrister og et bredt samarbejdende folketing.

Og hvad værre er, så er magtfuldkommenheden, som den rene S-regering blev beskyldt for, ifølge Mette Abildgaard, intakt.

- Det er nærmest kun blevet værre. For det er åbenlyst, at regeringen er ligeglade med, hvad alle andre mener, fordi de har deres meget smalle flertal.

Mette Frederiksen har ingen kommentarer, oplyser Statsministeriet.

