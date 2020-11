Det store overblik: Sådan rammes nordjyderne

Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.

Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.

Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.

Muligheden for at være 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.

De nuværende undtagelser om bl.a. almindelige ophold og færden på arbejdspladser og professionelle idrætsudøvere fastholdes. Professionelle idrætsarrangementer i de berørte kommuner skal således afvikles uden tilskuere.