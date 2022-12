Det ved vi: Sådan vil de bruge magten

De velhavende ligner vinderne, mens klimaet fylder så lidt, at de grønne partier allerede er tossede

Så er det i dag, at Mette Frederiksen ved middagstid langt om længe kan præsentere, hvad den nye regering egentlig vil med magten.

I aftes meldte hun ud, at Socialdemokratiet danner flertalsregering med Venstre og Moderaterne. Med 89 mandater får den et fast greb om Folketinget.

Ekstra Bladet har igennem de seneste dage talt med adskillige kilder med kendskab til indholdet af regeringsgrundlaget.

Der tegner sig billedet af et regeringsgrundlag, som af selv socialdemokrater bliver betegnet som 'særdeles blåt'.

Her tre elementer i regeringsgrundlaget:

Smør til de velstående

Jakob Ellemann- Jensen (V) har offentligt spillet den omstridte topskat på banen, så det er en dårligt bevaret hemmelighed, at topskattegrænsen bliver hævet. Kilderne taler om en hævelse i niveauet 100.000 kroner.

Der er også en ændring på vej i beskatningen i forbindelse med generationsskifte i familieejede selskaber. Endnu en blå mærkesag.

Endelig vil der være en lettelse af selskabsskatten på omkring et procentpoint. Det har Børsen rapporteret.

Ekstra Bladet forstår, at der også vil sket en lettelse af beskæftigelsesfradraget og i fradraget for fagforeninger.

Klimaet fylder kun lidt

Alle de fire partier, som støttede Mette Frederiksen inden valget, har peget på manglende klimaambitioner som årsag til, at de skred fra forhandlingerne.

Der har været talt lidt om drikkevand og co2-afgifter, men niveauet var fornærmende lavt for kilder i SF.

- Der har med SF’s øjne været for stort fokus på skattelettelser og arbejdsudbud og for lidt fokus på klima, natur og de fattigste børn, sagde Pia Olsen Dyhr.

Radikale, Enhedslisten og Alternativet har også buldret mod den manglende klimakamp.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har fremhævet, at han har fået resultater hjem til fordel for landbruget, som frygter en ny co2-skat.

Fast kurs

Den stramme udlændingekurs fortsætter med den nye regering.

Der er fundet en såkaldt EU-løsning på det betændte spørgsmål om en asyllejr i Rwanda. Det betyder, at sagen ryger i en slags syltekrukke. Ingen tror for alvor på, at notorisk fodslæbende EU får lavet en sådan løsning lige foreløbig. Der er også masser af juridiske problemer.

Til den bløde side bliver der fundet en løsning på de gakkede regler beskrevet i Ekstra Bladet i adskillige artikler, som har gjort kærligheden mellem danskere og udlændinge særdeles besværlig.