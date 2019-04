DF-ægtepar i ny skandale: Fik 10 millioner til fejldømt projekt

Ægteparret og DF-politikerne Kim Christiansen og Pia Adelsteen er igen under beskydning.

Denne gang har de fået afsat ti millioner kroner til et nyt kystsikringprojekt. Problemet er bare, at man allerede ved, at projektet ikke har nogen effekt. Det skriver Radio24syv.

Pia Adelsteen er formand for miljø- og fødevareudvalget i Folketinget, og i den forbindelse fik hun afsat pengene til projektet.

Penge til opfinder

De ti millioner kroner skal bruges til et forsøg med opfinderen Poul Jakobsen fra Skagen Innovations Center. Han har udviklet nogle rør, som graves ned langs kysten og på den måde skal sikre, at vandet ikke ikke æder stranden, når det stormer.

Allerede tilbage i 2005 blev der dog afsat midler fra myndighederne til det samme projekt. Man afsatte 7,7 millioner kroner, og forsøget fik lov at køre i tre år, før det fik den endelige dom - det virkede ikke.

Både eksperter fra DTU, Kystdirektoratet og fra Aalborg Universitet slog fast, at opfindelsen ikke fungerede, og at det derfor var spild af skattekroner.

Poul Jakobsen var dog ikke enig, og han kaldte konklusionen for en løgn. Det endte sågar med en retssag, fordi opfinderen blev anklaget for at have fortsat med at nedgrave rørene langs kysten i Nordjylland, selvom han havde fået et 'nej' fra Kystdirektoratet.

'De har jo ikke læst på universitetet'

Kim Christiansen og Pia Adelsteen holdt dog fast i opfindelsen, som de ville genoptage brugen af. Derfor fik de hele ti år efter afslutningen af det første mislykkede forsøg bevilliget endnu ti millioner kroner til et forsøg.

- Der sidder jo en masse akademikere i dag inde på Christiansborg, og de har jo læst et eller andet politik på universitetet og sådan noget. Men der har vi tilfældigvis Pia og Kim. De har jordforbindelsen, fordi de har jo ikke læst på universitetet, siger Poul Jakobsen til Radio24syv.

Poul Jakobsen har siden haft en konflikt med Kysdirektoratet, som han mener modarbejder ham. Og DF-parret støtter ham, blandt andet da de fandt ud af, at Aalborg Universitet, som tidligere har nedstemt opfindelsen, skulle være en del af det nye projekt.

'Men allerede nu kan jeg sige, at AAU ikke skal deltage, da deres kystsikringsafd. på forhånd har udtalt, ved bl.a. professor Peter Frigaard, at systemet umuligt kan fungere. Derfor er de inhabile, og kystdirektoratets forlængede arm,' skrev parret i en mail til Miljøministeriet.

Kim Christiansen har også for nylig været under beskydning, da det kom frem, at han var med til at skaffe en 377 mio. kroner dyr omfartsvej til Mariager, hvor Christiansen både er valgt og har en bodega til salg.

