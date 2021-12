DF-bagland i opråb: - Inger skal følge politikken

'Inger er velkommen, hvis hun er enig i politikken.'

Sådan lyder navnet på en kronik, der søndag bringes i Avisen Danmark.

Den er skrevet af 16 politikere fra Dansk Folkepartis bagland, og den handler grundlæggende om, at man ikke skal forære Inger Støjberg en formandspost, før hun kan bekende sig Dansk Folkepartis partiprogram - hele partiprogrammet.

En af medforfatterne er politisk leder for Dansk Folkeparti på Bornholm, René Danielsson.

- For rigtig mange af os, der handler det om politik og ikke om kransekagefigurer. For mig handler det om, at vi er et stort bagland, der har en politik, som jeg synes, man skal købe ind på. Jeg ved ikke, hvad Inger Støjberg står for udover hendes værdipolitik, siger han.

EU og socialpolitik

I kronikken skriver politikerne, at Dansk Folkeparti har tre mærkesager: en stram udlændingepolitik, en stor social bevidsthed med de udsatte og ældre i fokus og modstanden mod et føderalt EU.

Og de sår tvivl om, hvorvidt et mangeårigt Venstre-medlem er EU-kritisk.

René Danielsson fortæller, at det for mange af Dansk Folkepartis medlemmer er vigtigt at være 'det store hjerte i blå blok', og EU-kritikken fylder ekstremt meget.

- Jeg kunne godt være bange for, at partitoppen vil tilpasse kursen efter Inger Støjberg som en slags panik før lukketids-løsning. At de ser det som Inger eller ingenting. Det vil jeg gerne være med til at mane i jorden, for det er jeg ikke enig i. Det er vigtigt for os at sige, at Dansk Folkeparti er mere end udlændingepolitik, siger han.

- Hun er en sej kvinde

Susanne Eilersen, der er 1. viceborgmester i Fredericia Kommune for Dansk Folkeparti, er også medforfatter til kronikken. Hun er dog ikke så bange for, om man vil tilpasse kursen efter Inger Støjberg.

- Jeg kan personligt rigtig godt lide Inger, og jeg synes, hun er en sej kvinde, og jeg ville være tryg ved det, hvis hun kunne se sig selv være med til at løfte Dansk Folkeparti igen. Det ville jeg overhovedet ikke have noget problem med, siger hun.

Det kræver dog, ifølge Eilersen, at Inger Støjberg også kan se sig selv i at være EU-modstander og i Dansk Folkepartis socialpolitik.

- Det er jo klart, at som formand for Dansk Folkeparti, skal man købe ind på det hele, siger hun.

René Danielsson er dog lidt mere skeptisk overfor en eventuel formandspost til den tidligere Venstre-minister.

- Hun er megadygtig og kan sikkert godt løfte opgaven, men jeg synes, det ville være vildt, hvis man tager en tidligere liberal, EU-tilhænger ind og gør hende til formand for et EU-modstander parti, som har et stort fokus på socialpolitikken, siger han.

Susanne Eilersen ser gerne Inger Støjberg som formand, hvis hun kan bekende sig resten af partiprogrammet. Arkivfoto: Claus Bonnerup

- Rigsretssag er værdipolitk

Hverken Danielsson og Eilersen mener, at rigsretssagens udfald har den store betydning for deres holdning til Inger Støjbergs eventuelle kanidatur til formandsposten.

- I min verden kan alle mennesker komme bedre ud på den anden side. Med hensyn til Ingers sag er det for mig et værdispørgsmål, siger René Danielsson.

Og det er er Susanne Eilersen helt enig i.

- Jeg er jo af den opfattelse, at hele rigsretssagen har været overspillet af politiske årsager, siger hun.

De er dog enige om, at de eventuelle sanktioner, der måtte komme efter rigsretssagen, skal tages op til overvejelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg, men det har ved deadline ikke været muligt.