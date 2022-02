DF bakker på EU-afstemning

Sidste år var det et 'centralt krav' til en kommende blå statsminister, at danskerne skulle stemme om EU efter valget. Nu kan partiet godt leve uden en afstemning

For et år siden gjorde Dansk Folkepartis daværende næstformand, Morten Messerschmidt, det til et 'centralt krav', at danskerne skulle have lov til at stemme om vores EU-medlemskab i den kommende valgperiode.

Det fastslog han i et interview med Altinget.

'Det vil være helt naturligt, hvis vi skal være med til at påvirke regeringsdannelsen,' lød begrundelsen for kravet.

Nu er Messerschmidt blevet partiformand. Og nu kan han godt leve uden en folkeafstemning om EU i næste valgperiode.

- Vi kommer ikke til at stille et ultimativt krav om en folkeafstemning om EU. Men selvfølgelig vil det være et krav i den forstand, at det er noget, vi vil fremføre, siger han.

- Kan du godt leve med endnu en valgperiode uden en folkeafstemning?

- Ja, jeg har i hvert fald sagt det sådan, at et ultimativt krav er, at vi ikke skal have mere EU.

Bedre end ingenting

- Så du har lagt dig ned på forhånd?

- Nej, men jeg vil hellere have 50 procent af DF's politik igennem end ingenting, lyder partiformandens realpolitiske rationale.

Dansk Folkeparti har i årevis været åbne for at følge Storbritannien ud af EU. Og Morten Messerschmidt har da også flere gange talt for en folkeafstemning:

'I stedet for at vente og se, hvad der sker, kan vi lige så godt komme i gang med folkeafstemninger, der gradvis fjerner os mere fra EU,' sagde Messerschmidt til B.T. i sommeren 2018.

Kort efter måtte daværende partiformand, Kristian Thulesen Dahl, fastslå, at Dansk Folkeparti ikke ville komme med ultimative krav om en afstemning til en blå regering.

