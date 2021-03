DF: Danskere i Syrien er udlændinge

'Det vil være en kæmpe lempelse af udlændingepolitikken', hvis regeringen henter de 19 børn og deres seks mødre hjem fra deres fangenskab i syriske lejre.

Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Men børnene og tre af mødrene er danske statsborgere - og kun danske statsborgere, altså uden samtidig at have statsborgerskab i andre lande.

Så hvordan en eventuel hjemtagning af dem overhovedet karakteriseres som 'udlændingepolitik'?

Det har Ekstra Bladet spurgt Peter Skaarup om. Han fastholder, at mødrene har gjort noget, der er så udansk og i strid med alt, hvad Danmark står for, at der reelt er tale om udlændinge:

- Jeg er ligeglad med, om man er dansk statsborger, jeg ser på, om man er landsforræder, lyder det blandt andet fra Skaarup.

Se interviewet i vidoeoen øverst i artiklen ...