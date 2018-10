DF: Det er dramatisk at forlade atomaftale

USA kan have gode grunde, som vi ikke kender, til at forlade INF-nedrustningsaftalen.

Det siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, der også er formand for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn.

- Det er et meget dramatisk skridt at tage. Men vi har ikke hørt nok om præsident Trumps baggrund for at vurdere, om det har en god begrundelse. Han nævner specifikt Rusland og Kinas oprustning, siger Søren Espersen.

- Vi skal vente på flere oplysninger om, hvad der gør, at præsident Trump tager dette skridt, siger han.

Den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov, kalder Trumps beslutning for farlig og et udtryk for et amerikansk ønske om total dominans.

- Det er et farligt skridt, som jeg er sikker på ikke bare bliver forstået af det internationale samfund, men vil vække alvorlig fordømmelse fra alle medlemmer af verdenssamfundet, som er forpligtet til sikkerhed og stabilitet, og som arbejder på at styrke de nuværende regler, siger Rjabkov ifølge Tass.

INF-aftalen blev indgået i 1987 af USA's daværende præsident, Ronald Reagan, og den sovjetiske leder, Mikhail Gorbatjov.

Aftalen forbyder Rusland og USA at opstille mellemdistanceraketter.

Den blev set som et stort skridt mod normalisering af forholdet mellem Øst og Vest ved afslutningen af den kolde krig.

Siden har begge lande beskyldt hinanden for at bryde INF-aftalen.

Trump præsenterede sine nye planer lørdag ved et vælgermøde i Nevada.

Han hævder, at Rusland bryder vilkårene i aftalen. Han præciserede dog ikke, hvordan det er sket.

- Vi vil ophæve aftalen, og så vil vi udvikle våbnene, sagde Trump og tilføjede, at det sker, hvis Rusland og Kina ikke går med til at lave en ny aftale.

Søren Espersen frygter dog ikke, at Trumps udspil kan skabe så meget uro, at det destabiliserer Nato.

- Det er jeg ikke sikker på. Der er en dagsorden, hvor vi ser med meget stor alvor på Rusland og Kinas oprustning. Efter sigende sprøjter Kina et nyt flådefartøj ud hver tredje uge, siger Søren Espersen.

- Det kan være præsident Trumps forsøg på at få en ny aftale, hvor begge disse to stormagter er med, siger han.