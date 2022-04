DF efter ændret stemmeseddel: En god nyhed

Det er en glædelig nyhed for et af Folketingets mest EU-kritiske partier, at regeringen har valgt at ændre formuleringen på stemmesedlen om forsvarsforbeholdet.

Det fastslår Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, efter regeringens har besluttet at tilføje ordene 'Forbehold' og 'EU', når der til sommer er folkeafstemning om forbeholdet.

- Når man træffer en så vital en afgørelse som eventuelt at afskaffe et EU-forbehold, så skal selvfølgelig både ordet 'EU' og 'forbehold' indgå på stemmesedlen. Alt andet er at vildlede befolkningen.

- Jeg er tilfreds med, at regeringen nu har droppet de planer og rent faktisk laver et spørgsmål på stemmesedlen, som også afspejler, hvad afstemningen handler om, siger han.

Stemmesedlen stod oprindeligt til at lyde: 'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?'.

Det har udløst stor kritik. Særligt fra DF.

Torsdag meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at regeringen ændrer ordlyden til: 'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?'.

Og det er godt. For regeringen kan ikke gemme sig bag idéen, at befolkningen nok skulle vide, hvad afstemningen handlede om, selv hvis EU ikke var nævnt, mener Messerschmidt.

Også De Konservative, som arbejder for en afskaffelse af forbeholdet, er tilfredse med ændringen.

Det handler dog mest om den debat, den tidligere formulering har skabt, skriver formand Søren Pape Poulsen på Facebook.

- Det er en god idé at lave formuleringen om, når det nu har skabt så meget støj og forvirring. Det sidste, jeg gider, er, at afstemningen handler om beskyldninger frem for saglighed og substans, skriver han.

Regeringens støtteparti Enhedslisten mener, at ændringen er afgørende. Enhedslisten er imod en afskaffelse af forbeholdet.

- Det er positivt, at regeringen er kommet til fornuft. Selvfølgelig skal vi have en afstemning uden politiske betoninger, siger forsvarsordfører Peder Hvelplund.

- Man skal ikke lægge demokratiske benspænd ind i så alvorligt et emne. Det skal formuleres så neutralt som muligt. Det skylder vi befolkningen og demokratiet, siger han.

Det var Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der tidligere meldte om den ændrede formulering.

- Regeringen har haft én intention fra starten af, og det er at gøre spørgsmålet så let og forståeligt som muligt, sagde han.