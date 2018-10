DF: EU-bankunion er ikke løsning på milliardsvindel

Det er en ændring af skattereglerne, og ikke et dansk indtog i EU's bankunion, der skal være svaret på sagen om omfattende svindel med udbytteskat i Europa.

Det siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag har sagt, at sagen kalder på, at Danmark melder sig ind i EU's bankunion.

- Det her handler ikke om fælles bankregler. Det handler om skatteregler, som er blevet udnyttet i forskellige lande.

- Den bedste måde at stoppe udnyttelsen af skattereglerne er at ændre skattereglerne - og ikke nødvendigvis lave fælles bankunion, siger Flydtkjær.

En række europæiske medier - heriblandt Politiken og DR - har torsdag afsløret, hvordan skattemyndighederne i en række lande er blevet snydt for udbytteskat på aktier af storbanker og deres kunder.

Ifølge medierne er der svindlet for anslået 410 milliarder kroner.

Det har gennem flere år været kendt, at de danske skattemyndigheder er blevet svindlet for 12,7 milliarder kroner.

De nyeste afsløringer viser, at Tyskland og Frankrig er blevet snydt for henholdsvis 237,2 milliarder kroner og 127 milliarder kroner.

DF-politikeren mener, at der allerede er et godt samarbejde på EU-niveau, men at der skal koordineres om nye regler på skatteområdet.

- I Danmark er der allerede nye regler på tegnebrættet, og der skulle vi gerne koordinere med de andre lande, så de kan være med på nogenlunde samme bølge som os, siger han.

Enhedslistens Pelle Dragsted, der er økonomi- og erhvervsordfører, afviser ligeledes, at bankunionen er løsningen.

- Jeg synes, at statsministeren misbruger denne her sag i et politisk øjemed, fordi han ønsker, at Danmark skal afgive endnu mere suverænitet til EU, siger han og tilføjer:

- Der er brug for masser af internationalt samarbejde i forhold til at bremse de her finansgiganters vilde spekulation på tværs af grænser. Men grundlæggende skal vi også spørge os selv, hvilken finanssektor vi vil have.

- Vi skal have reguleret bankerne langt hårdere. Vi skal have meget skarpere grænser for, hvad de må og ikke må, siger ordføreren.

OVERBLIK: Disse megabanker har hjulpet kunder med skattesnyd Storbanker har hjulpet kunder med at snyde med tilbagebetaling af udbytteskat fra aktier. Ifølge flere medier er der samlet blevet snydt for 410 milliarder kroner i Europa. I Tyskland brugte nogle banker blandt andet en metode til at få refusion af udbytteskat flere gange. Ved at handle og udlåne aktierne, omkring dagene hvor udbyttet blev udbetalt, kunne bankerne snyde skattemyndighederne til at tro, at to forskellige aktionærer havde krav på at få skat tilbage. I andre tilfælde handlede det om at undgå at betale udbytteskat af aktierne. Disse banker har snydt med refusion af udbytteskat: * Barclays fra Storbritannien. * Deutsche Bank fra Tyskland. * BNP Paribas og Crédit Agricole fra Frankrig. * Credit Suisse og UBS fra Schweiz. * HypoVereinsbank fra Tyskland. * ABN Amro fra Holland. * Banco Santander fra Spanien. * JPMorgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch og State Street fra USA. * Macquarie fra Australien. * Investec fra Sydafrika. Kilder: DR, Politiken og 17 andre medier i Europa. Vis mere Luk