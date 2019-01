DF får bank for sundhedsreformen: Nul Tulle - giv os flere små sygehuse

Kristian Thulesen Dahl får en hård medfart i kommentarerne til det ugebrev, der netop er lagt på partiets Facebook-side.

Ugebrevet handler om den kommende sundhedsreform, som partiformanden mener kan skabe mere tryghed og tillid i sundhedsvæsenet.

Adskillige brugere er dog meget uenige i den udlægning af reformen. De frygter i stedet det samme kaos, som tidligere reformer af politiet, kommunerne og Skat førte med sig:

'Det lyder fint med sundhedsreformen, men det gjorde det også med politireformen. Syntes I det har været særlig heldig med politireformen,' skriver Britta Egert Kristensen om reformen.

'Jeg mener nu at det havde været langt bedre at bevare alle de små sygehuse jeg har aldrig kunne se meningen med at nedlægge dem,' lyder det fra Ulla Blixenkrone Møller.

Hvem skal fremover tage sig af de syge? Og hvem skal bestemme over sundhedsvæsenet? Det er nogle af de centrale spørgsmål i den kommende reform. Foto: Linda Kastrup/Rtizau Scanpix

Alt for centraliseret

Kritikken går også på, at magten i sundhedsvæsenet nu flyttes væk fra borgerne, mens kommunerne skal løse en masse af opgaverne.

Altså de samme kommuner der i dag får kritik for at drive kassetænkning i arbejdet med handicappede og socialt udsatte borgere.

- Fatter ikke DF kan gå ind for dette , men i øjner måske en ministerbil i det fjerne. Vi har haft meget brug for både hospitaler og patientkørsel de sidste par år, og har absolut været tilfredse med regionen,' mener Joanna Kiim, mens Jette Madsen og flere andre kalder reformen for valgflæsk.

'Nul Tulle, flere små sygehuse, mere nærvær og bedre omsorg, så kan vi tale om det, det pjat med at nedlægge regionerne er valgflæsk.'

Mødes med tillidsfolk

Kritikken er nået helt ind i Dansk Folkeparti, hvor bekymrede medlemmer og tillidsfolk har reageret på oplægget til sundhedsreformen.

- Derfor har jeg også sat en dag af, hvor jeg skal mødes med vores tillidsfolk for at forklare, hvordan sundhedsreformen ser ud. Og ikke mindst hvad vi kan gå ind for, og hvad vi ønsker ændret, siger sundhedsordfører Liselott Blixt, der svarer på vegne af sin partiformand.

Ifølge hende er problemet nemlig, at mange misforstår, hvad reformen går ud på, og hvad partiets krav til reformen er.

- Flere af dem, som også henvender sig til mig, forstår det ikke helt.

- Der er mange, som tror, at nu skal borgmestrene i landets kommuner styre sygehusene.

- Hvad svarer du dem så?

- At sådan bliver det ikke. Jeg glæder mig i stedet til, at det nu bliver fagfolk som læger, der sammen med patientforeninger kommer til at styre det her.

- Man skal også huske på, at den reform, der er lagt frem nu, ikke er klappet af med os endnu. Nu skal vi først i gang med at forhandle om den, understreger Liselott Blixt, der fortæller, at hun har fået flere positive end negative henvendelser fra medlemmerne.

- Kritikken går jo blandt andet på, om kommunerne faktisk er i stand til at løfte den her opgave. Særligt når man ser på, hvordan det er gået med håndteringen af handicappede og borgere på sygedagpenge. Forstår du den bekymring?

- Som allerede sagt er reformen heller ikke på plads, som vi ønsker den. Noget af det handler for eksempel om sociale institutioner, som vi ikke ønsker skal ud til kommunerne.

- Det skal ikke være sådan, at kommunerne pludselig kan hjemtage borgere med specielle handicap og særlige behov for at blive plejet.

- Så vi har slet ikke klappet den her reform af med regeringen. Og jeg lytter bestemt til den frustration, som vælgerne har. Derfor tager vi nu sagen op med vores tillidsfolk. Men meget af det handler altså om misforståelser.

Syge skal på sygehuset

En af de store misforståelser er ifølge Liselott Blixt, at alle nu skal behandles hjemme eller i kommunale tilbud.

- Men det er jo ikke syge mennesker med alvorlige sygdomme, der pludselig skal ligge derhjemme. Det har vi tænkt os at holde regeringen op på.

- Det her skal være for de patienter, der kan. Dem, der er syge, skal ligge på sygehusene.

- Hvad siger du til dem, der mener, at DF kommer til at miste stemmer på reformen?

- Altså, der vil være nogen, som er for. Og nogen, som er imod. Men vi løber ikke fra den politik, vi har haft i mange år, bare fordi der er nogen, som mener noget andet.