DF-familie rottede sig sammen på lukket møde

Livet i DF's lokalafdelinger er ikke for sarte sjæle.

Nu kan Ekstra Bladet give et unikt indblik i den barske interne strid, som udspillede sig i Ringsted forud for byrådsmedlem Tina-Mia Eriksens udmeldelse tidligere på ugen.

Samme aften som Mette Frederiksen lukkede Danmark, 11. marts, fløj beskyldningerne igennem luften, da ægteparret Nørhave verbalt kastede sig over partikollega.

Målet for vreden var Tina-Mia Eriksen, der indtil for nylig var medlem af Ringsted Byråd for Dansk Folkeparti. Hun meldte sig ud af partiet i denne uge og ind hos Konservative.

Bag angrebene stod familien Nørhave, som sidder tungt på magten i den midtsjællandske by. Det kan Ekstra Bladet fortælle på baggrund af oplysninger fra deltagere på mødet.

Familien Nørhave mener, at Tina-Mia Eriksen har handlet illoyalt og blandt andet videregivet oplysninger om interne DF-forhold til andre medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Far og søn

Viceborgmester Per Nørhave og hans søn Daniel Nørhave er begge medlem af byrådet. Farmand har også været indsuppleret i Folketinget for et par år siden.

Familien har en direkte linje til partiets top idet formanden for Ringsted-afdelingen, Jeanie Nørhave, besidder posten som administrationschef på Christiansborg.

Jeanie Nørhave er nok mest kendt som den falske hoteldirektør i Meld og Feld-skandalen, hvor hun underskrev falske fakturaer. Hun er ægtefælle til Per Nørhave. Daniel Nørhave er hendes søn.

På den dramatiske generalforsamling lagde Jeanie Nørhave på ingen måde skjul på, at Nørhave-familien styrer showet i Ringsted. Og det er familiens tillid, som Tina-Mia Eriksen har svigtet, fik hun klar besked om.

Ukvemsordene føg igennem luften med både Jeanie og Per Nørhave som afsender.

Ægteparret gav udtryk for, at Tina-Mia Eriksen kun var kommet til tops i det kommunale politiske liv takket være dem.

Det tidligere folketingsmedlem Karin Nødgaard, datter af partimedstifter Poul Nødgaard, var også tilstede på mødet. Hun gik ind på familien Nørhaves side og advarede imod at lufte interne sager i medierne.

Skærmysler

Tina-Mia Eriksen fortalte forsamlingen, at hun fandt det enormt svært at samarbejde med Familien Nørhave.

Men det fik kun temperamenterne til at blusse endnu mere op.

Per Nørhave, der har en fortid som politimand, buldrede mod Tina-Mia Eriksen at hun opførte sig glat og slesk. At hun gav den som forfulgt uskyldighed.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Jeanie og Per Nørhave. Fra DF's partikontor på Christiansborg lyder blot, at man ikke vil kommentere på interne møder.

Partisekretær Poul Lindholm, som står for at udrede ballade i baglandet, var også med på mødet. Han har heller ingen kommentarer til begivenhederne den aften i marts.

Folketingsmedlem Liselott Blixt var til stede på generalforsamlingen.

- Familien Nørhave kører jeres parti i Ringsted. Det faldt nogen for brystet, at de gik meget hårdt efter Tina-Mia Eriksens integritet. Hvordan oplevede du det?

- Jeg vil ikke udtale mig om, hvad de debatterede. Jeg var dernede for at holde foredrag om sundhed. Så lod jeg foreningen om de skærmydsler, de havde, siger hun kort.

Per Nørhave sidder som viceborgmester i Ringsted. Et kortvarigt ophold på Christiansborg er det også blevet til. Foto: RitzauScanpix

Jeanie Nørhave er mest kendt for sin indblanding i skandalen om Meld og Feld, hvor hun udgav sig for at være hotelbestyrer over for EU-systemet. Hjemme i Ringsted er hun formand for partiforeningen. Pr-foto

Daniel Nørhave nyder godt af forældrenes mangeårige arbejde i DF’s lavere divisioner. Pr-foto

- Et livligt møde

Tina-Mia Eriksen stod for skud, da familien Nørhave rullede sig ud på generalforsamlingen i marts i Ringsteds lokalafdeling.

I dag har hun meldt sig ud af Dansk Folkeparti og vil allerhelst ikke bruge mere energi på sit tidligere parti.

Derfor bekommer offentliggørelsen af detaljer fra mødet hende ikke vel. Hendes eneste kommentar er derfor:

- Det var en livlig generalforsamling, lyder det kortfattet fra den nu konservative byrod.

- Nu koncentrer jeg mig om, at være hos de konservative, siger hun, og erklærer, at hun ikke har yderligere kommentarer.

Den tidligere byrådskandiat Susanne Cornelius Vilhelmsen forlod mødet den 11. marts i utilfredshed over, hvad der foregik. Hun meldte sig samme aften ud af partiet i protest. Hun er i dag medlem af Konservative.

Hun ønsker heller ikke at bruge yderligere kræfter på Dansk Folkeparti. Om generalforsamlingen konstaterer hun samstemmende med Tina-Mia Eriksen:

- Det var et livligt møde. Mere har jeg ikke at sige, siger hun.

Tina-Mia Eriksen er udbryderen, som Nørhaverne tog til sig, men nu foragter. Pr-foto/DF

DF bløder

Det et langtfra kun Ringsted, hvor DF har mistet medlemmer i byrådet.

Senest forlod to medlemmer af Vordingborg Byråd Dansk Folkeparti i utilfredshed med partitoppen, som bliver beskyldt for ikke at inddrage baglandet tilstrækkeligt i kølvandet på tre elendige valg.

I alt 15 byrådsmedlemmer har forladt Dansk Folkeparti siden det flotte kommunalvalg i 2017, hvor 223 DF'ere blev valgt til kommunalbestyrelserne, hvilket gjorde partiet til landets tredjestørste kommuneparti.

Med de seneste partihop stiger frafaldsprocenten til over seks procent siden jubelvalget, der ellers for alvor satte DF på landkortet, som et parti med indflydelse i kommunerne.

Da Politiken sidste år gennemgik partihoppere på tværs af partier havde Socialdemokratiet og Venstre mistet en-to procent af de indvalgte byrødder.

Balladen i DF's kommunale bagland sker mens partiet meningsmåling for meningsmåling mister opbakning i befolkningen. Berlingske Barometer måler i øjeblikket partiet til syv procent mod knap ni ved valget i fjor.

Samtidig tumler Kristian Thulesen Dahl og partitoppen med utilfredshed over den topstyring, som DF's medlemmer ellers historisk har set på med stolthed.

Derfor måtte partiformanden indlemme kritikeren Anders Vistisen, der er tidligere medlem af Europa-Parlamentet, i et udvalget, der skal se frem mod kommunalvalget i 2021.

Og derfor har formanden oprettet et tillidsmandsudvalg bestående af ti lokalformænd, der fire gange om året skal mødes med partitoppen.

Den udtrakte hånd har foreløbig givet Kristian Thulesen Dahl ro på bagsmækken, men de utilfredse øst- og sydjyder har ikke lagt høtyvene endeligt på hylden.

- Hvis det her ikke har virket tilfredsstillende, så kommer vi bare til at starte forfra igen med vedtægtsændringer, forklarede DF-formand i Aarhus Knud N. Mathiesen.

Han henviser til baglandets krav om en udviddelse af DF's hovedbestyrelse, som de foreløbig har lagt på hylden. Et krav Kristian Thulesen Dahl bekæmpede med liv og sjæl.

