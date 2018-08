DF fejer LA-mærkesag af bordet: Regeringen dropper kamp om arveafgift

På grund af Dansk Folkeparti er det nu definitivt, at en af Liberal Alliances og De Konservatives hjertesager - en sænkning eller fjernelse af arveafgiften - er strøget af bordet til de kommende finanslovsforhandlinger

Regeringen dropper en sænkning af arveafgiften i finansloven. Det er ellers en af Liberal Alliances og De Konservatives hjertesager, men Dansk Folkeparti har givet et vink med en vognstang om, at det bliver uden partiets opbakning.

Det fortæller Joachim B. Olsen (LA) til Børsen.

- Vi har i forbindelse med finansloven fået et meget klart signal fra DF om, at der ikke vil blive taget godt imod det, hvis regeringen spiller ud på noget med arveafgiften, siger han til avisen.

Både Joachim B. Olsen og De Konservatives finansordfører Anders Johansson er umådeligt ærgerlige over, at Dansk Folkeparti ikke er samarbejdsvillige i forhold til at indgå en aftale om en sænkning af arveafgiften.

- Vi er hamrende ærgerlige over, at det ikke er lykkedes at få det til at blive en del af finansloven. Men det har ikke været muligt. Vi har måttet lytte til de politiske signaler, der er blevet sendt fra vores støtteparti Dansk Folkeparti, siger Anders Johansson til Børsen.

Over for Børsen bekræfter skatteminister Karsten Lauritzen (V), at arveafgiften ikke bliver en del af finanslovsudspillet, der præsenteres torsdag. Han ønsker ikke en lang, opslidende debat, om noget, der ikke er bred opbakning til, siger han til avisen.

Tilfreds gruppeformand

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup er derimod tilfreds med, at regeringen har forstået budskabet fra deres støtteparti.

- Det er kun godt, at regeringen på forhånd har forstået budskabet. Der har været rigeligt med sager, hvor der har været åbne skænderier, og hvor et bestemt parti er kravlet op i indtil flere træer. Det skulle nødigt ende sådan i forhandlingerne om finansloven igen, siger gruppeformanden til Børsen.

Har ændret mening

Tidligere har Dansk Folkeparti ellers åbnet op for at forhandle arveafgift med udlændingestramninger i bytte.

I maj sagde partiets finansordfører René Christensen til Ekstra Bladet, at Dansk Folkeparti ville være villige til, at indgå i at sænke arveafgiften, hvis partiet til gengæld fik udlændingestramninger i bytte.

- Sådan er det. Vi har også gjort det i forhold til familieejede selskaber, fri telefon og så videre, hvor vi fik en god finanslovsaftale. Man skal jo finde noget, som man kan se sig selv i. Det er ikke det, vi ønsker, men det gør ikke ondt på os, lød det dengang fra finanslovsordføreren.

- Så kan vi jo godt justere lidt på arveafgiften og stadig have et stort beløb, som vi kan bruge på velfærd, tilføjede han.

