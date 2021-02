DF-formand vil have åbnet mere og hurtigere

Selv om flere butikker ser ud til at kunne åbne, og at foreningslivet kan komme i gang igen i den kommende tid, er det ikke helt nok for Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han ser gerne, at man åbner hurtigere og mere end en ekspertgruppes indstilling til en yderligere genåbning.

Det siger han til DR.

- Som jeg læser det, virker det, som om de små butikker ikke har en voldsom effekt på smitten.

- Alligevel står det, som om der skal gå flere uger, inden de kan åbne. Åbn dem da hurtigst muligt. Helst fra på mandag, siger Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl vil have åbnet mere og hurtigere. Arkivfoto: Aleksander Klug

Mandag aften kunne sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortælle om ekspertgruppens beregninger af, hvordan coronasmitten vil udvikle sig, hvis de nuværende restriktioner lempes.

Heri står der blandt andet, at udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter kan åbne. Det gælder eksempelvis tøj- og møbelbutikker. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.

Flere forretninger

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, skrev på Facebook mandag aften, at hun ville ønske, at der var mere på listen i forhold til en genåbning.

- For jeg synes også, at flere forretninger, flere liberale erhverv, højskoleeleverne, efterskoleeleverne og langt flere skoleelever, unge på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser har betalt en afsindig høj pris denne vinter, skrev hun.

Også nogle af grundskolens afgangselever kan komme tilbage i skole, viser beregningerne. Det gælder for eleverne i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm.

Vil have efterskoler med

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mener, at alle efterskoler landet over bør være med i den gradvise genåbning. Og at kvadratmeterkrav til butikker ikke giver mening.

- Det undrer mig, at man skal have et loft over butiksstørrelser. Det giver en skævhed. Har man over 5000 kvadratmeter, må man ikke åbne, men man skulle tro, at der kunne man lave afstandskrav, så der er god plads til kunderne. For eksempel i et byggemarked, siger han til Ritzau.

I øjeblikket er det kun 0. - 4. klassetrin, som modtager fysisk undervisning. De nuværende restriktioner gælder ugen ud.

Tirsdag klokken 15.30 mødes Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup (S) med partilederne for at drøfte den yderligere genåbning med udgangspunkt i beregningerne fra ekspertgruppen.

Efter planen vil regeringen onsdag melde ud, hvad den yderligere genåbning konkret vil byde på.

Hvis eksperternes indstilling følges til punkt og prikke, vil det ifølge beregningerne betyde, at der medio april vil være samlet set cirka 870 indlagte på landets hospitaler med covid-19.

Sofie Carsten Nielsen så også gerne mere på genåbningslisten. Arkivfoto: Jens Dresling

