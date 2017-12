DF-forslag om et mindre Folketing skydes ned af V-top

Dansk Folkepartis forslag, om at der skal være færre medlemmer i Folketinget, møder ikke umiddelbart opbakning fra regeringspartiet Venstre.

Forslaget er for ukonkret, mener Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

- Der er ikke taget stilling til, hvordan man sikrer en bred geografisk repræsentation og undgår en uforholdsmæssig stor indflydelse fra de fire grundlovsbestemte nordatlantiske mandater, siger han i en skriftlig udtalelse.

Jakob Ellemann-Jensen kan dog godt forstå baggrunden for forslaget.

- Men som det ligger nu, er det ikke noget, Venstre kan bakke op om.

- Vi mener, at det er vigtigt, at hele Danmark er repræsenteret i vores lovgivende forsamling, siger han.

Der er dog ikke enighed internt i Venstre.

I Jyllands-Posten lørdag bakker Bertel Haarder, der er Folketingets længst siddende medlem, således op om forslaget.

- Der er blevet mindre arbejde, i takt med at mere er lagt ud til kommunerne og EU.

- Jeg beskylder ikke et eneste Folketingsmedlem for at drive den af. Spørgsmålet er, om vi kunne undvære nogle af opgaverne, siger Haarder til avisen.

Det er Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, der har lagt op til at mindske antallet af medlemmer i Folketinget.

- Vi diskuterer hele tiden, hvordan kommuner, regioner og institutioner kan gøre tingene mere effektivt.

- Men diskussionen om, hvordan Folketinget skal være effektivt, er ikke en, man tager, siger han til Jyllands-Posten lørdag.

I dag findes der 179 Folketingsmedlemmer, men Dansk Folkeparti mener, at der "sagtens" kan spares 10-20-30 medlemmer.

Forslaget får opbakning fra regeringspartiet Liberal Alliance.

I forhold til det juridiske i forbindelse med sådan en ændring, er der intet, der strider med grundloven.

Det forklarer Jørgen Albæk Jensen, professor på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

- Både 20 og 30 færre ville være helt uproblematisk i forhold til grundloven, der blot foreskriver, at der skal være op til 179 medlemmer, siger Jørgen Albæk Jensen til Jyllands-Posten.

Socialdemokratiets presseafdeling oplyser, at partiet lørdag ikke har kommentarer til forslaget.