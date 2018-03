DF forsvarer Mette F.: Hun har intet at undskylde

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen kommer nu S-formand Mette Frederiksen til undsætning i Facebook-fejden med dansk-somaliske Hanna Mohamed Hassan fra Aalborg.

- Der er ingen grund til, at Mette Frederiksen går ud og beklager. Jeg kan ikke se, hvad der er galt i det, som er blevet sagt, siger Martin Henriksen og fortsætter:

- Den somaliske kvinde inddrager selv sin egen baggrund, og så kan man vel ikke tillade sig at blive fornærmet over, at andre gør det samme. Det skal vi sige klart og tydeligt. Hvis man stikker næsen frem og markerer, hvad der er ens ståsted, så kan man ikke tillade sig at blive fornærmet over, at andre forholder sig til det. Ellers kan vi ikke debattere og diskutere.

Han henviser til, at Hanna Mohamed Hassan skrev følgende i sin Facebook-kommentar til Mette Frederiksen: 'Socialdemokratiet har mistet min stemme på grund af dig. Vil aldrig sætte midt kryds hos et parti, hvis nuværende politik havde gjort det umuligt for mig at søge asyl'.

- Det svarer til at sige; jeg må godt, men du må ikke! Så kan man ikke diskutere med hinanden. Når man selv blander sig i den offentlige debat, stiller sig frem og inddrager sin egen baggrund, så må man også tåle, at der kommer lidt den anden vej. Det skulle Mette Frederiksen bare sige klart og tydeligt, fastslår Martin Henriksen.

- Kritikken går på, at Mette Frederiksen indleder sit svar med, ’Det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod’...

- Det kan jeg ikke se, at der er noget galt i. Hvis en person inddrager sin egen baggrund som en del af argumentationen, så må andre jo også. Der er en offermentalitet i visse indvandrerkredse og især i de muslimske miljøer - hvor man hele tiden spiller offerkortet. Man tror, at det er et selvstændigt argument, at man føler sig krænket.

Mette F følte sig misforstået

Da shitstormen begyndte at trække op torsdag aften skrev Mette Frederiksen en opfølgende kommentar på Facebook: 'Jeg (er) ked af, at mit svar til en dansk-somalisk kvinde her på Facebook tidligere i dag kan misforstås. Det er mit ansvar. Håber vi herfra kan fortsætte debatten. Og selvfølgelig på lige fod'.

Og den beslutning er Martin Henriksen helt uenig i.

- Der skulle Mette Frederiksen have sagt, at hvis du vil lege med, så gælder de samme vilkår som for alle andre. Det skal hun da sige. I stedet for at give indtryk af, at nu skal vi lige passe lidt på.

Martin Henriksen mener, at når man som Hanna Hassan stiller sig frem med tørklæde på, så repræsenterer man automatisk en bestemt gruppe, kultur og religion.

- Det ved hun også godt, at hun signalerer. Og når hun oven i købet inddrager sin baggrund, så gør hun det til en del af debatten. Men når Mette Frederiksen gør det samme, så er det en krænkelse. Man skal åbenbart tale ekstra pænt til folk med indvandrer- og flygtningebaggrund. Ellers går dele af medierne og de sociale medier i selvsving - og siger; hvor er det dog forfærdeligt, siger han.

Socialdemokraternes pressechef meddeler, at Mette Frederiksen ikke vil interviewes om sagen.