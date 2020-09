DF-fuser i Vollsmose: Ingen interesse

Dansk Folkepartis top var klar til at tale med borgerne i Vollsmose, men ingen i området syntes at have interesse for det ellers fornemme besøg. Ekstra Bladet forsøgte, men fik nej

Social kontrol, skilsmissekontrakter, afklippede fingre og indflydelsesrige imamer.

Efter den seneste tids skriverier om bydelen Vollsmose i Odense sætter Dansk Folkeparti foden ned.

Det fik søndag eftermiddag DF-toppen til at tage ud i virkeligheden og 'se det med egne øjne', som Peter Skaarup skrev på Facebook.

Et beskedent fremmøde af pressefolk, et par DF-medlemmer, de tre DF-profiler og nogle repræsentanter fra de grupper, der er med til at forbedre området, udgjorde størstedelen af de mennesker, der stod på parkeringspladsen foran Vollsmose Torv.

Planen om at tale med beboerne i området, som politikerne eller havde planlagt, røg en tur ned ad brættet. Det mest fordi ingen i området syntes at have interesse for det ellers fornemme besøg.

Ekstra Bladet ville gerne tale med Morten Messerschmidt, men det ønskede han ikke.

- Så længe Poul Madsen er chefredaktør på den avis, så tror jeg, at jeg holder jeg mig helt væk, siger Morten Messerschimdt, da vores reporter nærmer

Vil tage ghettoerne tilbage til danske værdier

Men problemerne i området er reelle, mener Kristian Thulesen Dahl.

- Vi skal gøre op med, at imamer i virkeligheden styrer nogle af vores samfund i Danmark. Vi skal have taget det her område tilbage til Danmark og tilbage til danske værdier, siger han.

- Vi skal have nogle regler i straffeloven, der sikrer, at imamer, der for eksempel medvirker til at bestemme, hvordan kvinder må blive skilt, og hvilke rettigheder de efterfølgende har til deres børn, skal straffes. Og det er klart, at hvis imamerne også er udenlandske statsborgere, så bør det også medføre udvisning af Danmark.

Slut med moskéer og social kontrol

For at komme problemerne til livs har Dansk Folkeparti udarbejdet en række forslag, der også vil være stramninger af ghetto-pakken.

Det skal blandt andet være ulovligt at placere moskéer i ghettolignende områder. Det skal også være ulovligt for politiet og kommunalt ansatte at indgå samarbejder med de lokale imamer og moskéer, ligesom det skal gøres kriminelt at udøve social kontrol.

Samtidig vil Dansk Folkeparti også sikre, at familier, hvor børn på under 18 år begår kriminalitet, rammes hårdere. Partiet foreslår, at hele familien skal smides ud af området på maksimalt en måned.

De skal også have et zoneforbud med, for partiet foreslår nemlig, at familier, der er blevet smidt ud af deres bolig i et af ghettoområderne, skal genbosætte sig langt fra området. Det gælder også, hvis man har bidraget med 'utryghedsskabende adfærd'.

Partiet foreslår, at der som udgangspunkt skal være maksimalt en måneds ventetid i udvisningssager, hvis personen kommer fra et ghettoområde.

Det var udelukkende en politisk sag, da DF-toppen besøgte Vollsmose, sagde de. Men Ekstra Bladet undersøgte, om det også kunne være et spørgsmål om at lære Messerschmidt at begå sig som formand. Hvordan det gik, kan du se i videoen øverst i artiklen.

