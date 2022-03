DF-hovedbestyrelse ekskluderer Erik Høgh-Sørensen

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse har mandag aften besluttet at ekskludere Erik Høgh-Sørensen. Det oplyser DF. Han kandiderede i en periode til formandsposten i partiet.

Erik Høgh-Sørensen fortalte mandag til Ekstra Bladet, at han havde meldt blandt andre partiformand Morten Messerschmidt til politiet.

Ifølge Erik Høgh-Sørensen og en række DF-afhoppere skulle Morten Messerschmidt have siddet advarsler om 'underslæb, mandatsvig og/eller dokumentfalsk' overhørig. Den påståede svig skulle være foregået i DF's partiforening i Hjørring.

- Jeg finder det utroligt at skulle politianmelde mit eget parti, men det lader til, at DF's interne finanskontrol er brudt sammen, og alt går an. Det minder om Meld og Feld, bare i Nordjylland, siger Erik Høgh-Sørensen til Ekstra Bladet.

'Sindsro'

Også partisekretær Jens Vornøe og flere lokale DF-medlemmer er blevet meldt til politiet, fortalte Høgh-Sørensen.

Jens Vornøe tager anmeldelsen roligt.

'Det imødeser jeg med sindsro. Vi har ingen grund til at tro, at der skulle være begået underslæb eller mandatsvig i Hjørring lokalforening,' lød det i et skriftligt svar.

Vin og plakater

Det er ikke lykkedes for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Morten Messerschmidt. Til Ritzau oplyste formanden, at han ikke havde ikke lyst til at kommentere sagen, men henviste i stedet til Jens Vornøe.

Anledningen til de grove beskyldninger er ifølge anmelderne blandt andet køb af vin i Alletiders Vin i Hjørring, et samlet indkøb af dagligvarer for 18.000 kroner og indkøb af valgplakater.