DF indstiller valgkamp i flere kommuner efter smitte

Udbrud med covid-19 har fået Dansk Folkeparti i to kommuner til at droppe fysiske møder i valgkamp

Flere smittede i forbindelse med vælgermøder afholdt i den aktuelle valgkamp frem mod kommunal- og regionsvalget 16. november, har nu fået to lokale afdelinger af Dansk Folkeparti til at indstille valgkampen.

Dels har Dansk Folkeparti i Vordingborg valgt at indstille valgkampen. Det oplyser Søren Hansen, der er partiets spidskandidat i Vordingborg, på Facebook.

Her skriver han, at DF ikke længere vil deltage i blandt andet paneldebatter og andre arrangementer, hvor man mødes ansigt til ansigt.

'Vi er bekymret for, at en allerede høj smittespredning skal accellerere yderligere og atter finde vej ind på institutioner, skoler, hjem og plejecentre for i sidste ende at sætte de svageste borgeres liv og helbred i fare,' skriver han og understreger, at partiet er kede af ikke at kunne tale med kommunens borgere op til valget.

Vil ikke være smittebærere

Og også i Odsherred Kommune har DF valgt at indstille dele af deres valgkamp. Her betyder det konkret, at kandidaterne ikke vil deltage i indendørs debatter og arrangementer, siger partiets borgmesterkandidat, Julie Jacobsen i en pressemeddelelse sendt ud på Facebook.

- Vi er superkede af at måtte gøre dette, men vi kan simpelthen ikke udholde tanken om potentielt at være smittebærere, når vi deltager i så mange debatter med mange forskellige mennesker. Selv med vacciner og test tør vi ikke deltage indendørs mere, siger hun.