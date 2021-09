DF-jordskælv: Trygler Pia K om at træde til

Dansk Folkeparti i storbyerne opfordrer Pia Kjærsgaard til at træde til under partiets krise

Noget må gøres, og du må træde til.

Dansk Folkepartis lokalformænd i landets fire største byer har sendt et koordineret nødråb til partistifter Pia Kjærsgaard.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder, der har kendskab til skrivelsen sendt fra DF-lokalformændene i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Mailen handler om partiets dårlige meningsmålinger og behovet for handling, erfarer Ekstra Bladet. Den er sendt fra den ene lokalformand for nyligt og er - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - koordineret internt mellem lokalformændene på et møde.

Under katastrofevalg

Dansk Folkeparti står i øjeblikket til at få 6,4 procent af stemmerne ifølge Altingets seneste gennemsnit af meningsmålinger. Det skal ses i lyset af de 8,7 procent af vælgerne, som stemte DF ved partiets katastrofevalg i 2019.

En lokalformand - der ønsker at være anonym - bekræfter, at der er sendt en mail til Pia Kjærsgaard med opfordringen om at træde til midt i partiets vælgermæssige og organisatoriske krise.

Lokalformanden vil ikke uddybe, om mailen skal ses som en direkte opfordring til, at Pia Kjærsgaard skal stille op som modkandidat og udfordre Kristian Thulesen Dahl på formandsposten.

En anden lokalformand, der heller ikke vil stå frem med navn, understreger, at den er sendt som en opfordring til Pia Kjærsgaard fra privatpersoner.

Tag en tur mere

Flere folkevalgte DF'ere og andre med tilknytning til partiet har - i mere direkte vendinger - opfordret Pia Kjærsgaard til at tage en tur mere som formand, erfarer Ekstra Bladet. Et såkaldt 'omvendt generationsskifte'.

Den dramatiske magt-flirt kommer frem op til et Dansk Folkepartis årsmøde i weekenden, hvor både Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard holder tale for de mange tilrejsende partisoldater.

Internt i DF-korridorerne har flere hvisket om betydningen af Pia Kjærsgaards ord. Det bemærkes, at Pia Kjærsgaard reelt kan slukke respiratoren på Kristian Thuelsen Dahls formands-liv, hvis hun eksempelvis i sin årsmødetale melder ud, at tiden er kommet til at finde en anden.

Tavst hos formanden

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, men hverken han eller næstformand Morten Messerschmidt ønsker at kommentere oplysningerne.

Formandsrumlerierne er kun en del af de magtkampe, der lige nu udspiller sig internt i DF. Også valget til partiets hovedbestyrelse, der finder sted på lørdag, er endt i bitter skyttegravskrig.

Senest har Tanja Quade Madsen, spidskanidat til kommunalvalget i Fredensborg, angrebet Peter Kofod og Anders Vistisen for underlødige angreb på udlændinge-hardhitter Martin Heriksen:

- Vi er under niveauet af 'Paradise Hotel'. Det er så pinligt, konstaterede Quade Madsen over for Ekstra Bladet tirsdag.

- Glamour-drengene Vistisen og Kofod står for en noget slappere udlændingepolitik. Det virker, som om de vil have et pænt og stuerent parti.

Modangrebet kommer, efter at Martin Henriksen i sidste uge måtte lægge ryg til en barsk kritik fra Søren Espersen og Pia Kjærsgaard, efter han på et partimøde i Hjørring havde ytret ønske om en skærpet kurs i udlændingepolitikken.

Martin Henriksen har i kølvandet på skideballen sagt, at han nu regner med at miste sin plads i partiets hovedbestyrelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Messerschmidt taler varmt om formand-Pia

Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard. Foto: Jens Dresling

'Man må ikke have andre partiformænd end mig.'

Sådan sagde DF-formand Kristian Thulesen Dahl med henvisning til de ti bud, da det i sommeren i 2020 rumlede i DF-toppen. Men noget tyder på, at næstformand Morten Messerschmidt leger med ilden.

Morten Messerschmidt har nemlig overfor flere internt i partiet og eksternt talt varmt om Pia Kjærsgaard som ny DF-formand i en periode frem til næste folketingsvalg

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere centrale kilder, som ikke ønsker at stå frem med navn af frygt for deres fremtidige karriere.

Ekstra Bladet erfarer, at Messershcmidts udlægning internt i partiet blandt andet har været, at Kjærsgaard kan udgøre en overgangsfigur mellem kommunalvalget til november og næste folketingsvalg.

Kold luft i toppen

Morten Messerschmidt, der for nyligt blev dømt for EU-svig, har tidligere luftet egne formandsambitioner, men det har dommen - der er anket til landsretten - sat på pause.

Flere DF'ere taler uden for citat om den 'iskolde luft' og 'dårlige stemning' mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt.

Et forhold der ikke er blevet bedre, efter en lydfil - ifølge flere folk tæt på Messerschmidt - satte spørgsmål ved DF-formanden og gruppeformand Peter Skaarups vidneforklaringer i retten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pia K. slukker baglands-drøm: Ikke interesseret

Pia Kjærsgaard ønsker ikke en ny tørn som formand. Foto: Claus Bonnerup

Drømmen om en tur mere med Pia Kjærsgaard ved roret i Dansk Folkeparti kuldsejler før den for alvor fik vinger.

Pia Kjærsgaard oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke er interesseret i at blive formand for Dansk Folkeparti igen.

Derudover har partistifteren ikke yderligere kommentarer til Ekstra Bladet spørgsmål om nødråb fra lokalformændene.

Pia Kjærsgaard har heller ikke nogen kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger om flere opfordringer fra baglandet til at blive formand igen eller Morten Messerschmidts holdning til sagen.