DF-kattelem til Støjberg: - Positivt indstillet

Dansk Folkepartis næste formand skal findes på et ekstraordinært årsmøde, hvor det vil kræve en dispensation, hvis det skal blive løsgængeren Inger Støjberg.

Det afslører partiets vedtægter, hvor to centrale paragraffer i første omgang eliminerer den tidligere Venstre-ministers chance for at overtage DF-roret efter Kristian Thulesen Dahl.

Partivedtægternes sidste paragraf åbner dog for en dispensation, hvis Dansk Folkepartis hovedbestyrelsen beslutter det.

- Det vil jeg bestemt være positivt indstillet overfor, siger hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen om en eventuel dispensation til Støjberg.

Samme toner lyder fra René Christensen og LIselott Blixt overfor Avisen Danmark.

Hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti skal lørdag tage stilling til, om der skal holdes et ekstraordinært årsmøde, hvor en ny formand er på dagsordenen. Ifølge paragraf tre i DF-vedtægterne skal dette afholdes senest to måneder efter indstillingen.

Den proces er foreslået af Kristian Thulesen Dahl, som onsdag oplyste, at han trækker sig som følge af det katastrofale kommunalvalg, der er DF-formandens fjerde valgnederlag i træk.

Det udelukker i første omgang Inger Støjberg, da hun ifølge paragraf to skal have været medlem af partiet i mindst fire måneder for at stille op.

Men, og der er altid et men. Dansk Folkepartis sidste paragraf i vedtægterne åbner for en dispensation, hvis hovedbestyrelsen vedtager det.

Flere kommentatorer har peget på Inger Støjberg som en mulig formand i Dansk Folkeparti, og Kristian Thulesen Dahl slog da også fast onsdag, at han hellere så Støjberg i medlemskartoteket 'i dag end i morgen'.

Også internt nævner flere Inger Støjberg som en mulig ny formand.

Inger Støjberg har da også længe flirtet med Dansk Folkeparti, som hun blandt andet deler sekretær med. Senest var Inger Støjberg også gæst på DF's årsmøde i Herning.

