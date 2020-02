DF-koryfæ: Dette var min værste oplevelse

Søren Søndergaard, der har været pressechef i Dansk Folkeparti i 14 år, har hovedsagligt oplevet opture. Han har været med til at konsolidere et af de største partier i dansk politik, men samtidig også set det begynde at smuldre.

Det seneste valg har dog ifølge manden selv ikke haft nogen indflydelse for beslutningen om at trække sig tilbage som pressechef.

- Hverken valgresultatet, Meld/Feld eller andet har betydet et hak for min beslutning. Men 14 år ved fronten er nok. Jeg medgiver gerne, at Meld/Feld sagen og pressedækningen af den har været min uden sammenligning værste oplevelse i min tid som pressechef.

- Og omvendt har det, at vi vandt folkeafstemningen om retsforbeholdet i december 2015, nok været min største oplevelse!, siger han til Ekstra Bladet.

Ønsker noget andet

Uanset året, har der været gang i Dansk Folkepartis presseafdeling, hvorfor den snart tidligere pressechef ser frem til at kunne koble af.

- Jeg har i et par år ønsket noget andet, hvor jeg ikke har det daglige ansvar syv dage om ugen for DFs pressebetjening og oveni kampagner og valg og krise-håndtering.

- Jeg bad i 2018 Kristian (Thulesen Dahl, red.), Peter (Skaarup, red.) og vores personalechef (Jeanie Nørhave, red.) om, at det næste valg blev mit sidste som pressechef. Dét kom så i juni 19. Jeg lovede at blive på broen, indtil en god afløser var fundet.

- Og det er han nu i form af Jesper Beinov. Ham har jeg kendt i mange år, og han er en guttermand, siger Søren Søndergaard.

Jesper Beinov har tidligere været særlig rådgiver for venstre-manden Claus Hjort. Og der kommer ikke til at være problemer med at finde ting at tage fat på, lyder det fra Søndergaard.

- DF har et godt projekt og en masse muligheder. Det er nu bare en ny pressechef, der skal udnytte dem, siger han.