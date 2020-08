DF kræver redegørelse for politichefs hotel-ophold

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal redegøre for, hvordan en chefvikar i Bagmandspolitiet kunne overnatte for 245.000 kr. på ni måneder

Der må være en billigere løsning, så skatteborgerne ikke skal betale store summer for overnatning til en chefvikar for Bagmandspolitiet.

Det mener Dansk Folkeparti , som derfor kræver en redegørelse fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Det kunne være løst uden at bruge skatteborgernes penge på noget, som jeg synes er et helt utroligt misbrug, siger retsordfører Peter Skaarup.

Kravet om redegørelse kommer, efter at Ekstra Bladet har afsløret, at Kirsten Dyrman overnattede for 245.000 kroner i København, mens hun var chef for bagmandspolitiet i 267 dage.

Det viser en aktindsigt hos Rigsadvokaten, hvor det også fremgår, at den 58-årige Kirsten Dyrman fik betalt transport mellem arbejdet og bopælen i Nordjylland for i alt 90.000 kroner.

Se også: Afsløring: Politichef overnattede for 245.000 kr. på 267 dage

En egnet internt?

Kirsten Dyrman var statsadvokat i Viborg, da hun med kort varsel 5. september blev chefvikar i bagmandspolitiet - officielt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.

Den daværende chef for bagmandspolitiet, Morten Jakobsen, var mistænkt for at bryde sin tavshedspligt og blev pludselig fritaget for tjeneste. Sagen mod ham blev senere droppet.

- Der må være en egnet internt i SØIK, som kunne tage over midlertidigt, mens man tog en timeout og undersøgte forholdene omkring den tidligere chef, siger Peter Skaarup.

Kirsten Dyrman Nielsen forlod Bagmandspolitiet for at blive politidirektør i Aarhus i slutningen af maj 2020. Herefter har chefanklager Per Fiig fungeret som chef for Bagmandspolitiet, hvor han har været ansat siden maj 2018.

Kræver svar fra ministeren

Nu kræver Dansk Folkeparti svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Jeg spørger justitsministeren om en redegørelse, og så burde der være den klare konsekvens, at man ikke gør noget lignende en anden gang, siger Peter Skaarup.

- Vi er nødt til at markere i retsudvalget, at vi ikke synes, det her er i orden, for det skader befolkningens tillid til politiet, forklarer han.

Der er ikke udbetalt en fratrædelsesbonus til Kirsten Dyrman ved ansættelse som politidirektør i Østjyllands Politi, oplyser Rigsadvokaten.

Hverken Kirsten Dyrman eller justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker at stille op til interview eller svare på spørgsmål skriftligt.

74.000 kr. for tjenesterejser Det spændende arbejde, lønnen, pensionen og den betalte transport var ikke nok. Kirsten Dyrman fik også betalt udgifter til måltider og småfornødenheder, når hun var i København. Det skyldes, at hver dag væk fra hjemmet figurerer som en tjenesterejse i de offentlige systemer. Selv timerne med hovedet på puden i luksuslejligheden talte med, så Kirsten Dyrman fik omkring 440 kroner i døgnet, når hun var i København. De fleste uger fik chefvikaren derfor omkring 2000 kroner udbetalt udover lønnen, viser en aktindsigt hos Rigsadvokaten. Sammenlagt løber udgifter til Kirsten Dyrmands tjenesterejser for at gå på arbejde op i omkring 74.000 kroner på 267 dage. Vis mere Luk

Kirsten Dyrman brød reglerne for tjenesterejser hver nat, hun lagde sig til at sove i sin king size-seng på hotel Scandic på Frederiksberg.

Se også: Politichef brød regel hver dag på hotel

Rigsadvokat: Længere periode end forventet

Ansvaret for ansættelsen af Kirsten Dyrman og hendes vilkår skal placeres hos Rigsadvokaten, som leder anklagemyndigheden 'strafferetligt, administrativt og udviklingsmæssigt'.

Her er Rigsadvokat Jan Reckendorff chef, men han ønsker ikke at stille op til interview.

I stedet oplyser han i en skriftlig udtalelse, at 'det med meget kort frist var nødvendigt at sætte en erfaren leder i spidsen for SØIK' i september 2019.

'Heldigvis var daværende statsadvokat i Viborg Kirsten Dyrman Nielsen villig til at påtage sig opgaven med meget kort varsel', skriver Jan Reckendorff.

'Perioden blev længere, end hvad både Kirsten Dyrman Nielsen og jeg havde forventet, men jeg er glad for, at Kirsten påtog sig opgaven', lyder det.

Ekstra Bladet har derfor ikke haft mulighed for at spørge ind til rimeligheden i chefvikarens vilkår eller andre - og billigere - løsninger samt brud på reglen om overnating.