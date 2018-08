DF kræver tysk stramning: - So ein ding müssen wir auch haben

Danske Folkeparti leder Kristian Thulesen Dahl indleder i dag den politiske sæson med et pressemøde i Sønderborg.

Det er sidste sommergruppemøde inden næste folketingsvalgkamp. Valget skal afholdes senest til juni.

DF's leder lader forstå, at han ønsker at lave en finanslov inden valgtrommerne begynder at buldre.

- Vi lægger op til et arbejdssomt efterår, hvor vi laver en finanslov for 2019. Så kan vi derefter tage hul på valgkampen, siger Kristian Thulesen Dahl.

Finansloven skal indeholde en gave til landets pensionister.

- De skal også have del i den økonomiske optur, siger DF-bossen.

Tidligere i dag kom det frem, at partiet igen barsler med planer om at nedlægge regionerne.

- Vi kan tage skridtet fuldt ud, så vi får et todelt sundhedsvæsen, hvor staten og kommunerne har ansvaret, forklarer Kristian Thulesen Dahl.

Om de igangværende forhandlingerne om Storbritanniens vej ud af det europæiske fælles, siger Kristian Thulesen Dahl:

- Nu må EU komme briterne i møde.

- Danmark er et af tre - fire lande, der vil blive hårdest ramt, hvis der ikke kommer en aftale.

Derfor vil Kristian Thulesen Dahl tage kontakt til Lars Løkke Rasmussen og opfordre til, at statsministeren rejser til Bruxelles og lægge pres på EU-toppen om, at nu er det tid til at EU giver sig, så afskeden med Storbritannien bliver blød fremfor hård.

So ein ding

Gruppeformanden fremlægger, hvad DF-gruppen har diskuteret om udlændingepolitikken.

Her siger Peter Skaarup, at Danmark bør følge Tysklands eksempel og lægge loft over antallet af familiesammenføringer.

- So ein ding müssen wir auch haben, siger Peter Skaarup.

Indføres de tyske regler i Danmark vil det betyde, at blot 70 nye udlændinge vil komme til landet om året, mener Peter Skaarup.

Omkring jul var blå blok ved at gå i opløsning, fordi DF ikke følte sig imødekommet omkring de øgede udlændingestramninger, som parteit ønsker.

Det løfte har partiet ikke glemt, meddeler Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.

Men Peter Skaarup mener ikke, at nye stramninger behøver kaste blokken ud i en ny krise.

- Vi skal ikke gøre det mere kompliceret, end det er.

- Det er totalt logisk problematik, vi skal løse. Hvis man har mistet sit opholdgrundlag, så skal man tilbage.

- Det behøver ikke være en genoplivning af julekrisen eller påskekrisen, siger Skaarup.

Opdateres løbende...