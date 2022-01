DF-krigen fortsætter: 'Et signal til undertegnende'

Pia Kjærsgaard angriber Martin Henriksen - ifølge ham selv - for at ville ændre grundloven. 'Nærliggende' at hun skyder på vegne af Morten Messerschmidt, mener Henriksen

Pia Kjærsgaard har sat et skyggeangreb ind på ham. Måske endda på vegne af Morten Messerschmidt.

Det 'fornemmer' formandskandidat i Dansk Folkeparti Martin Henriksen, som for nyligt oplyste, at han ville ændre grundloven, så sociale ydelser kun var forbeholdt danske statsborgere.

Kort efter skrev partistifter Pia Kjærsgaard så et debatindlæg med titlen 'Fingrene væk fra grundloven', som slog ned på 'tilfældige uovervejede forslag' og 'fikse ideer' om netop at ændre grundloven.

Og det opfatter den mangeårige udlændingeordfører Martin Henriksen som et angreb på ham i kampen om at blive Dansk Folkepartis næste formand.

- Jeg fornemmer, at Pias blogindlæg er tænkt som et signal til undertegnende, siger Martin Henriksen.

- Til det vil jeg gerne sige, at jeg har forhandlet en del resultater hjem for partiet, så mit forslag er ikke udtryk for uvidenhed eller en pludselig opstået fiks ide. Det er tværtimod noget, som jeg er nået frem til efter flere års overvejelser og deltagelse i forhandlinger i forskellige ministerier, forklarer han.

Gammelt nag

Martin Henriksen har tidligere været i direkte krig med Pia Kjærsgaard.

Det skete, da han fik nedadvendte tommelfingre og åbenlyse mishagsytringer med på vejen fra Pia Kjærsgaard, da han holdt sin tale i forbindelse med valget til partiets hovedbestyrelse på partiets årsmøde sidste år.

Og i sit pludselige debatindlæg om den gode gamle grundlov giver Pia Kjærgaard den også gas i forhold til Martin Henriksens standpunkt.

'Det vidner ikke alene om politisk umodenhed, men også om en generel uvidenhed om, hvad det egentlig er for et land, de befinder sig i, og hvad det er for mekanismer, de kan sætte i gang med deres uovervejede forslag', skriver Pia Kjærsgaard.

Men den udlægning giver Martin Henriksen ikke meget for.

- Sagen er ganske enkelt den at såfremt man ønsker at gennemføre Dansk Folkepartis forslag om at sociale ydelser skal være forbeholdt danske statsborgere, at så kræver det en grundlovsændring.

- Sådan er realiteterne, når man ser på hvordan Højesteret og Justitsministeriet tolker grundloven, siger Martin Henriksen.

Angreb fra Messerschmidt

Morten Messerschmidt har erklæret, at han vil gå efter at blive formand. Derudover har Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen meddelt, at de også stiller op til formandsvalget.

- Tror du, at Pia Kjærsgaard angriber på vegne af Morten Messerschmidt?

- Tanken er da nærliggende. Jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg tidligere har nævnt forslaget uden at der offentligt har været fremført kritik. Så det er nok ikke tilfældigt at det kommer på dette tidspunkt, siger Martin Henriksen.

Bare partiets politik

Pia Kjærsgaard udtaler, at debatindlægget 'bare er partiets politik' og ikke koordineret med Morten Messerschmidt.

'Jeg kan godt klare det selv. Har før beskæftiget mig med grundloven', skriver Pia Kjærsgaard.

På det seneste er Martin Henriksen offentligt gået i rette med netop Messerschmidt ved flere lejligheder.

Eksempelvis har Henriksen beskyldt Messerschmidt for at bruge Inger Støjberg i et kynisk magtspil

- Messerschmidt har brugt Støjberg - ligesom han bruger alle andre - i et kynisk magtspil, som alene handler om at bringe sig selv til tops, har Martin Henriksen udtalt til Ekstra Bladet.

Henriksen mener således, at det er rent bluff, når Messerschmidt har udtalt, at han vil bakke Støjberg op, hvis hun agter at være DF-formand.

Det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor partiets kommende formand skal udpeges, ligger 23. januar.

41-årige Martin Henriksen var folketingsmedlem for DF i 14 år, indtil han mistede sin plads ved det seneste valg i 2019, hvor partiet gik fra 37 til 16 mandater.

Siden blev han ansat i partiets sekretariat på Christiansborg, men blev fyret i begyndelsen af november, efter at han flere gange offentligt havde kritiseret partiets udlændingepolitik.