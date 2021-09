DF kvæler debat før skæbnevalg

Dansk Folkeparti kvæler den fri debat forud for valget af partiformand og hovedbestyrelsesmedlemmer på partiets årsmøde.

Det bekræfter partiet over for Ekstra Bladet.

Dansk Folkepartis partisekretær, Steen Thomsen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at man af hensyn til 'de mange opstillede' til hovedbestyrelsen har valgt at flytte punktet 'fri debat' til efter selve valgene.

Her fremgår det, at punktet fri debat lørdag morgen lå FØR valgene til hovedbestyrelsen og formandsposten. Kilde: DF's hjemmeside

Partisekretæren understreger, at omorganiseringen af dagens program alene skyldes praktik.

- Vi ved, der er så mange kandidater, så vi samler den fri debat efter valget til hovedbestyrelsen, udtaler han til Ekstra Bladte.

Der er mindst syv kandidater til hovedbestyrelsen. Men flere ventes at komme til inden afstemningen. Kandidater kan melde sig helt op til klokken 13.

Forklaringen fra partitoppen er videre, at man har valgt at gøre det af hensyn til, at TV2 News kan vise både Kristian Thulesen Dahls tale forud for debatten.

Kampvalget til hovedbestyrelsen kommer således ikke efter en fri debat blandt de delegerede, men alene på baggrund af listen over de indstillede.

Tre nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen stiller op til genvalg. De er Anders Vistisen, Erik Høgh-Sørensen og Martin Henriksen.

Fire kandidater fra baglandet har meldt deres kandidatur. Heraf regnes Jens Vornøe fra København som den største bejler til en fast plads i det magtfulde organ. Han er suppleant i dag.

Pia K.: Det er hovedbestyrelsens valg

Pia Kjærsgaard til DF's årsmøde i Herning. Foto: Ernst van Norde

Partistifter Pia Kjærsgaard vil ikke forholde sig til beslutningen om at flytte den frie debat til efter valgene til hovedbestyrelse.

- Jeg vil måske holde en tale, men jeg har ikke skrevet noget ned.

- Hvad synes du om den manøvre med at flytte den frie debat til efter valgene?

- Det er hovedbestyrelsens beslutning.