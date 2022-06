DF-masseexit i Rebild: Morten har intet lært

Der var ikke langt fra tanke til handling, da Morten Messerschmidt på aftenen for folkeafstemningen lynhurtigt fordømte Kristian Thulesen Dahl for ikke at møde op til valgfest.

Det har skabt furore i partiets lokalforening i Rebild, hvor fire medlemmer nu har valgt at forlade partiet ifølge Politiken.

Til Ekstra Bladet siger nu forhenværende formand for lokalafdelingen Tommy Degn:

- Håndteringen af, at Kristian ikke var der til valgaftenen, var det sidste skub. Jeg kunne ikke mere. Det er jo utroligt, hvad sådan en bagatel kunne blive til.

- Vores nye ledelse har intet lært og forsøger ikke at lære noget. Det er livet for kort til, og det var hovedparten af bestyrelsen enig med mig i.

Tilbage efterlader bestyrelsen sig blot ét medlem, kasserer Niels Thomsen, der til Politiken siger, at det er 'ærgerligt', at de fire er smuttet.

Messerschmidt var tydeligt utilfreds med Thulesen Dahls fravær på valgaftenen.

Ingen politik

Siden Kristian Thulesen Dahl trak sig og Morten Messerschmidt vandt formandsopgøret har partiet været præget af splid og personkonflikter. Flere medlemmer af Folketingsgruppen har forladt den og de indre kampe i partiet har fyldt i medierne.

Det er en stor del af forklaringen på Tommy Degns farvel, siger han.

- Det har været rigtigt træls. Vi kan ikke diskutere politik overhovedet. Når jeg er til fodbold, så spørger alle, hvad fanden der foregår i Dansk Folkeparti. Det hele handler om håndtering af sager. Det er blevet for meget.

Team Henriksen

Det er ingen hemmelighed, fortæller den afgående formand i Rebild til Politiken, at den lokale forening var på Team Henriksen, da Martin Henriksen tog kampen mod Morten Messerschmidt, da partiet skulle vælge ny formand.

Men det var altså Rebild-flokkens konklusion, da Morten Messerschmidt vandt, at man ville give ham en chance for at samle og få ro på partiet.

- Vi har aldrig haft tiltro til, at Morten kunne styre det her. Men vi respekterede det demokratiske valg og var enige om – selvom flere havde lyst til at melde sig ud, da han blev valgt – at han skulle have en fair cghance.

- Men vi synes ikke, at der er noget som helst der tyder på, at der kommer ro på, siger Tommy Degn.

Mødte ikke op

Miseren begyndte sidst på eftermiddagen 1. juni, hvor danskerne stemte om, hvorvidt EU-forsvarsforbeholdet skulle afskaffes.

Som Ekstra Bladet afslørede valgte tidligere formand Kristian Thulesen Dahl ikke at møde op til den efterfølgende fest Snapstinget, hvor Dansk Folkeparti skulle holde valgfest.

I stedet prioriterede han 'en gammel familietradition', og det fik hurtigt Morten Messerschmidt til mikrofonerne, hvor han meddelte, at det var en 'helt vild mærkelig' prioritering.

Kristian Thulesen Dahl har i et interview med Ekstra Bladet efterfølgende sagt, at også han er helt uforstående for Messerschmidts og Pia Kjærsgaards håndtering af afbuddet.

- Jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er en overreaktion, og jeg synes ikke, at det tjener DF godt, at de gør det, sagde Kristian Thulesen Dahl.

Sådan en bagatel

Tommy Degn mener, at hele sagen muligvis var startet at ledelsen selv for at kanøfle den tidligere formand.

- Det virkede som om, at nogen var søde lige at fortælle pressen, at Kristian ikke var til stede. Og så svarer man på en måde, der udstiller, at der intet samarbejde er derovre.

- Jeg bliver så træt af, at man ikke engang kan håndtere sådan noget. Hvorfor kan man ikke bare sige, at det er helt fair, at Kristian er hjemme hos familien. Det har ingen gang på jord, siger Tommy Degn, der nu vil tage sig lidt tid uden for politik for at få blodtrykket ned.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Inger Støjberg anbefalede et 'ja', men stemte selv 'nej' ved sidste folkeafstemning. Hør et interview med hende i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app