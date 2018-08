DF med krav til minister: Læg dig fladt ned

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, taler om 'tillidsbrud' og retter et opsigtsvækkende angreb mod miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann (V).

Utilfredsheden internt i blå blok skyldes, at Jakob Ellemann ikke vil udlevere det fulde indhold af et notat om sprøjteforbud ved vandboringer, sådan som DF og oppositionen kræver det.

- Jeg er utilfreds med, at da vi sad og lavede de her forhandlinger ikke fik alle oplysninger, så vi kunne træffe nogle beslutninger ud fra et fagligt grundlag, siger DF's landbrugsordfører Lise Bech.

DF kræver notat

Lise Bech frygter, på baggrund af sin erfaring med Jakob Ellemann, at ministeren vil joke med sagen frem for at skride til handling og udlevere det nødvendige.

- Han er jo en flink fyr, der kan en masse vittigheder, og i nogle tilfælde sidder han bare og joker lidt med tingene.

- Men jeg forventer egentlig, at han lægger sig fladt ned, og siger, at ordførerne burde have fået alle papirerne tidligere, siger Lise Bech.

Torsdag skal miljø- og fødevareministeren konfronteres med støttepartiets kritik i et samråd om sprøjtegifte i grundvandet. Hvis ikke han på samrådet lægger sig fladt ned, agter Lise Bech at tage en alvorssnak med ministeren i enerum, siger hun.

Esben Lunde begyndte

Striden begyndte mens Esben Lunde (V) endnu var miljø-og fødevareminister.

Det var Radio24syv, der i sin tid afslørede, at Esben Lunde undlod at videregive et centralt notat til Folketingets partier i forhandlingerne i 2017 om en ny pesticidestrategi.

I notatet til Esben Lunde fremgik det, at et sprøjteforbud ved vandboringer vil være den bedste beskyttelse af grundvandet. Regeringen endte med ikke at indføre et sådan sprøjteforbud.

Dengang blev den forhenværende minister stærkt kritiseret af DF og Socialdemokratiet for tilbageholdelsen.

DF-ordføreren understreger dog, at der ikke skal væltes en minister på det her.

- Men Jakob Ellemann skal vise, at han er indstillet på at samarbejde med ordførerne på miljø- og fødevareområdet. Der sker et tillidsbrud, når sådan noget her kommer frem.

- Jeg har selv talt ham om det. Men bagefter siger han så, at det resumé, vi har fået udleveret, indeholder det, det skal, og at vi har fået udleveret det vigtigste. Men det skal han jo ikke gå ind og afgøre. Vi skal have de oplysninger, der er til rådighed, siger Lise Bech.

Hun vil ikke spekulere i, hvorfor Jakob Ellemann mener, at der er blevet udleveret tilstrækkelige oplysninger i form af et resumé. Ifølge Altinget afviser Jakob Ellemann indtil videre, at Esben Lunde begik en fejl, da han ikke at udleverede notatet.

Resuméet er dækkende og indeholder 'de centrale oplysninger' ifølge Ellemann, skriver netmediet.

Holder hånden over forgænger

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er meget uforstående overfor Jakob Ellemanns ageren. Han mener, at den nuværende minister holder hånden over sin forgænger.

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen mener, at Jakob Ellemann holder hånden over sin forgænger, Esben Lunde.

- Det er helt uforståeligt, at Ellemann holder hånden over Esben Lunde i sagen om sprøjtegift. Jacob Ellemann indledte sin ministerkarrierer med at erklære, at han skam er grønnere end Esben Lunde, men det vi ser nu, er det stik modsatte. Jacob Ellemann holder hånden over Esben Lunde og det faktum, at vi i forhandlingerne om sprøjtegift er blevet forholdt centrale oplysninger. Oplysninger som, hvis de var blevet delt i ordførerkredsen, måske havde betydet, at vi kunne have presset regeringen til at beskytte grundvandet bedre.

- Det er dybt kritisabelt, at Ellemann tilsyneladende fortsætter Esben Lunde Larsen stil, når det kommer til at tilbageholde oplysninger for folketinget. Jeg forstår ikke, at Ellemann ikke benytter mine spørgsmål til klart at lægge afstand til Esben Lunde Larsen. I morgen torsdag har vi indkaldt Ellemann i samråd om sprøjtegifte. Her håber og forventer jeg, at Ellemann har fået tænkt sig grundigt om, og klart beklager, at Esben Lunde Larsen ikke gav os alle relevante oplysninger i forbindelse med forhandlingerne om sprøjtegifte og grundvandet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Til Altinget lyder det fra professor i forvaltningsret Sten Børsting, at de tilbageholdte oplysninger om den bedste beskyttelse af grundvandet mod pesticider skulle have været fremme under forhandlingerne i 2017.

- Og det bør en minister vide, professoren til netmediet.