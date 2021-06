DF mister sin eneste borgmester

Kun et halvt år før kommunalvalget mister DF deres eneste borgmester. Karsten Nielsen, der er borgmester i Læsø Kommune, har nemlig forladt Dansk Folkeparti og skiftet til Venstre.

Det skriver DR Nyheder.

Han mener selv, at det er hans bedste chance for at fortsætte i kommunalbestyrelsen.

- Det er lidt egoisme i det set fra min og Læsøs side. Det er den vurdering, jeg har taget. Men det har ikke været let at træffe. Jeg har ikke sovet meget i nat, fordi jeg vidste, at jeg skulle have en samtale med Kristian Thulesen Dahl, siger han til DR.

Venstres lokale ledelse støtter Karsten Nielsen som borgmesterkandidat frem mod kommunalvalget.

Karsten Nielsen har været borgmester på Læsø siden 1. januar 2018. Han blev først valgt som borgmester seks dage efter kommunalvalget i 2017, fordi det tog lidt til at forhandle borgmester-posten på plads.

Han er partiets første egentlige borgmester. DF har dog haft en kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune - Carl Christian Ebbesen.