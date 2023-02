DF og DD: Indvandrerbørn skal ikke hjælpes

Der er lagt op til et slagsmål om, hvilke fattige familier der skal have inflationshjælp

Ni partier i Folketinget skal nu forhandle om, hvordan 300 millioner til udsatte, fattige børnefamilier skal uddeles. Og fredag stod klart, at det bliver et slagsmål om, om indvandrere skal holdes uden for.

Pengene kommer fra det midlertidige børnetilskud, som den socialdemokratiske regering indførte i 2019. De blev videreført i en nu droppet kontanthjælpsaftale. Og nu skal de igen fordeles som del af den netop indgåede inflationspakke.

Tidligere var kriterierne for at modtage tilskud direkte knyttet op på familiens indtægt. Var den lav nok, så var der tilskud. Men det vil flere partier ikke være med til.

Nicolai Wammen præsenterer inflationshjælp til danskerne, som blandt andet indebærer en ældrecheck på 5000 kroner Hjælp til danskerne: 2,4 milliarder på vej

Annonce:

Arbejdsløse indvandrere

Fra det midlertidige børnetilskud blev indført, har nemlig blandt andre Venstre konsekvent omtalt det som forhøjet støtte til arbejdsløse indvandrere, da det i høj grad er den gruppe, der er blandt de fattigste familier.

Og den holdning står Venstre ikke alene med.

- Vi kommer ikke til at stemme for, hvis det går til arbejdsløse indvandrer. Det har vi også betinget os. Fordi den bedste måde, at indvandrerfamilierne får flere penge mellem hænderne, er, at få dem ud på arbejdsmarkedet, siger leder af Danmarksdemokraterne Inger Støjberg.

Heller ikke Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, vil være med i en aftale, hvis ikke indvandrere kan holdes ude fra støtten. Det kan ikke gøres direkte siger han, men vil finde andre måder.

- Man kan jo desværre ikke differentiere efter etnicitet eller statsborgerskab ifølge Grundloven. Men kan jo se på, hvor folk bor henne, som vi også gør det i straffeloven. Eller man kan se på sociale parametre der sikrer, at det er danske børnefamilier, der får en håndsrækning.

Annonce:

- At vi gerne vil hjælpe danske børn skal ikke betyde, at vi bliver endnu mere attraktive for folk fra Mellemøsten.

Børn er børn

Det er der dog langt fra enighed om i gruppen af partier. Socialdemokratiet stod fadder til den originale ydelse, der kun kiggede på det objektive kriterie indkomst. Og fra det tredje regeringsparti, Moderaterne, siger Jakob Engel-Schmidt.

- For os er fattige børn fattige børn. Og det objektive kriterium må være, at pengene skal gå til der, hvor behovet er størst.

Han vil god ikke udelukke noget eller foregribe forhandlingerne.

- Jeg er så fantasiløs, at jeg aldrig vil forudsige, hvad der sker i et forhandlingsrum. Men os er det vigtigt, at pengene hjælper bredt og der, hvor behovet er størt.

Hos Radikale Venstre er svaret dog soleklart. Spurgt om, hvorvidt de nogensinde kan stemme for en fordeling, der kigger på etnicitet, siger politiske leder Martin Lidegaard kort:

- Nej.