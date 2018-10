DF og LA i spydig infight om bådskat

Et typisk LA-forslag.

Sådan lød den kortfattede spydige analyse fra DF's formand Kristian Thulesen Dahl, da Ekstra Bladet under partiets årsmøde spurgte ham til regeringens ønske om at lette afgiften for bådforsikringer.

Men de gnubbede ord stopper ikke der. Første indspark kommer fra DF's finansordfører, René Christensen, der uddyber sin formands ord.

- Jeg tror, alle er klar over, at det her er ikke en DF-classic, siger finansordføreren.

- Vi har ikke noget imod bådejerne. Vi vil ikke straffe dem. Men når man vil fjerne noget, så skal man tage pengene et andet sted. Derfor synes vi ikke, det ligger lige til højrebenet.

Langt nede

Dermed ridser han tydeligt uenigheden op i de igangværende finanslovsforhandlinger. Ønsket om lavere bådskat for 55 millioner kroner, bliver næppe med DF's billigelse.

- Det her kommer meget, meget langt nede på listen. Men DF kommer ikke til at tage ultimative krav med til finanslovsforhandlingerne. Det har vi aldrig.

- Men du kan citere mig for, at jeg ikke kan forestille mig, at det her bliver til noget, siger René Christensen.

Således ordene fra DF.

Fra arkivet

Hos Liberal Alliance undrer finansordfører Joachim B. Olsen sig såre over, at Dansk Folkeparti er så meget imod at lette afgiften.

Da Thorning-regeringen hævede afgiften var DF nemlig lodret imod, påpeger han.

Derfor mener Joachim B. Olsen, at finanslovsforslaget blot er udtryk for, at regeringen ruller en upassende afgift for bådejere tilbage.

For at understrege sin pointe vælger den skarpt kastende ordfører at læse fra Hans Kristian Skibbys ordførertale fra dengang, hvor DF buldrede mod de røde partiers forehavende.

'Det anses nærmest af nogle politikere i Danmark som kriminelt, at man har den frækhed, at man har lyst til at have en hobby, der også koster lidt penge.'

'Det er ikke rimeligt; det er ganske enkelt urimeligt. Og det er ikke en måde at drive hæderlig regeringsførelse på.'

- DF's holdning dengang har efterladt os med det indtryk, at det her kunne Dansk Folkeparti godt være med til, konstaterer Joachim B. Olsen.

90 mandater

- Vil I kæmpe hårdt for den her afgiftslettelse under forhandlingerne?

- Regeringen kæmper hårdt for at få sine ting igennem, men vi er allesammen pinligt bevidst om, at det kræver 90 mandater at få sine ting igennem. Så hvis du indirekte spørger, om det vil føre til en stor konflikt, så er det ikke min opfattelse.

- Borgfred op mod folketingsvalget er det vigtigste?

- Nej, vi argumenterer for vores politik, og vi ved, at der skal findes 90 mandater.

- Det virker som om, at ligegyldigt hvad I foreslår, så er DF imod?

- Det har jeg ikke nogen kommentar til.