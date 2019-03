DF og regeringen vil sende radiokanal helt ud af København

Tilladelsen til at sende på FM4, der lige nu ligger hos Radio24syv, skal i udbud, og størstedelen af redaktionen skal ligge uden for København.

Det har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Helt konkret betyder det blandt andet, at radiokanalens hovedredaktion og mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret i en afstand af mindst 110 kilometer fra centrum af København. Altså 110 kilometer fra Radio24syvs nuværende redaktion.

- Vi er nu klar med rammerne for genudbuddet af FM4. Radio24syv, der har drevet kanalen hidtil, har bevist, at det er muligt at give borgere i hele landet et større radioudbud med nyt indhold og nye formater. Jeg er sikker på, at en kommende aktør med disse rammer – hvem det end måtte blive – vil fortsætte med at udvikle radiomarkedet til gavn for lytterne, siger kulturminister Mette Bock (LA) i pressemeddelelsen.

Den kommende radiostation skal ifølge pressemeddelelsen sikre 'bedre public service-dækning af hele landet'.

Radio- og tv-nævnet, som skal tage stilling til ansøgningerne om kanalen, skal lægge særligt vægt på ansøgernes planer for at producere indhold, der dækker hele landet.

'Så lykkedes det at slå os ihjel'

Ifølge pressemeddelelsen er der 'fire til fem seriøse foretagender', som hidtil har givet udtryk for, at de vil byde på kanalen.

Nyheden er ikke overraskende ikke blevet modtaget vel hos 24syv.

- Jamen så er det lykkedes Dansk Folkeparti at slå Radio24syv ihjel. God weekend, skriver programdirektør Mads Brügger på Twitter efterfulgt af et billede af en kiste.

Jamen så er det lykkedes Dansk Folkeparti at slå Radio24syv ihjel. God weekend #dkpol #dkmedier Nu sendes radiostation i udbud: 70 procent skal arbejde langt væk fra København https://t.co/gwYKYcbRJZ — Mads Brügger (@MBrgger) 22. marts 2019

Mads Brügger har hurtigt reageret på den for 24syv nedslående nyhed. Arkivfoto: Niels Hougaard

I sidste års medieaftale mellem regeringen og DF fremgår det, at 'hovedsædet skal placeres vest for Storebælt' og at 'halvdelen af de redaktionelle medarbejdere og alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt'. Den andel er altså nu skruet op på 70 procent.

Af aftalen fremgår det desuden, at Radio24syvs nuværende tilladelse udløber i oktober, hvorfor den altså skal i udbud.