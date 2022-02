DF om Barbara-bonus: - Usmageligt

Den blinde udbetaling af bonus til Statsministeriets departementschef får nu Dansk Folkeparti til at kræve handling

I Dansk Folkeparti er man ikke tilfredse med den blinde udbetaling af bonusser. Langt fra.

Departementschef Barbara Bertelsen fik 125.000 kroner i engangsvederlag for sit arbejde i 2020. Få måneder efter alle mink blev aflivet, og rådgivning om sms-sletning blev givet til statsministeren. Det finder gruppeformand Peter Skaarup for usmageligt.

– Det virker helt absurd, at en departementschef, der står bag sletningen af alle de vitale sms’er i forbindelse med minkskandalen, får en bonus på hele 125.000 kroner, siger gruppeformand Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

– I det hele taget virker det bonusprogram dybt usmageligt, når man tænker på, hvor meget de selvstændige, kunstnerne og mange andre danskere har lidt under coronapandemien, lyder det fra DF-profilen.

Forsøgt stoppet

Men det er ikke første gang, at engangsvederlag til chefer i staten har været i fokus. I 2019 forsøgte Sophie Løhde (V), da hun var innovationsminister, at få sat en brat stopper for de mange ’blinde’ bonusser.

– Tiden er inde til, at vi afskaffer det her årlige – skal vi kalde det jule- eller nytårsgratiale – som departementscheferne mere eller mindre automatisk modtager, lød det fra Sophie Løhde.

Derfor bad hun Moderniseringsstyrelsen om at stramme vejledningen for, hvordan og hvornår den præstationsafhængige løn kan komme i spil.

– Der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem resultaterne og de resultatkontrakter, man opstiller for de offentlige topledere. Hvis man ikke kan forklare og forsvare, hvorfor man gør noget, så skal man lade være med at gøre det, siger hun.

Men intet er tilsyneladende sket. Reglerne er stadig de samme, og de bliver faktisk mere og mere populære. I 2002 fik godt halvdelen af cheferne denne type bonus uden mål, mens det tal i dag er steget til ni ud af ti.

Læs meget mere om Barbara Bertelsens bonus her