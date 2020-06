DF om Heunickes stramning af anbefalinger: Helt uacceptabelt

Dansk Folkeparti vil have Magnus Heunicke til at forklare, hvorfor han kun delte den mest ekstreme ekspertanbefaling med Folketinget

- Det er helt uacceptabelt.

Sådan lyder det fra sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, efter Ekstra Bladet har afdækket, hvordan sundhedsminister Magnus Heunicke ifølge flere eksperter strammede anbefalingerne fra førende eksperter under et samråd i Folketinget.

Samrådet blev afholdt 12. marts - dagen efter regeringen annoncerede nedlukningen af Danmark.

Her sagde ministeren, at der lå en klar anbefaling fra blandt andet EU-eksperterne i ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control, red.) om at lukke skoler og daginstitutioner.

Men flere eksperter kritiserer den udlægning, da ECDC har opfordret EU-landene til at prøve med mildere indgreb som færre elever i klasserne og bedre hygiejne, før man skred til en total nedlukning.

Kritik af Heunicke: Strammede anbefaling om nedlukning

'Ikke i orden'

Liselott Blixt kritiserer ministeren for kun at nævne den mest ekstreme anbefalinger, som tilmed ifølge eksperterne er strammede:

- Det er ikke i orden. Det er der efterhånden rigtig meget, der ikke er i forhold til, hvordan det her er håndteret, siger Liselott Blixt, som mener, at regeringen løbende har valgt kun at dele de ting, der passede ind i, hvad regeringen ville gennemføre.

- De finder den løsning, der passer ud fra det, de gerne vil. Jeg kan huske, at jeg sad på det samråd og tænkte: Hvem hiver de nu frem? Er det WHO i dag? Eller hvem bruger de?

Hun kalder Heunickes gengivelse af, hvad ECDC mener, for 'helt uacceptabel'.

- Men det forbavser mig efterhånden ikke, fordi vi har haft så mange forskellige eksempler. De laver deres egne regler.

DF-politikeren vil have sagen undersøgt til bunds:

- Der skal graves alle de steder, hvor regeringen er kommet med nogle meldinger, så vi kan se, hvem de har lyttet til, og hvorfor de har gjort, som de har, siger hun.