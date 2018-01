DF om Løkkes fiskerfest: Han har ikke svaret godt nok

Dansk Folkeparti mener ikke, at Lars Løkke har svaret godt nok på sin relation til storfiskeren fra Thyborøn.

Det siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF), efter at Ekstra Bladet kan afsløre statsministerens til storfisker John-Anker Hametner Larsens firmafest sidste år. Det sker efter, at Lars Løkke har afvist relationer til kvotekonger på et samråd.

– Jeg mener ikke, at Lars Løkke har givet fyldestgørende oplysninger om sit forhold til kvotekongerne på samrådet, siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF).

Det var nemlig ikke kun medarbejdere og deres pårørende, som dukkede op til storfisker John-Anker Hametner Larsens firmafest sidste år.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og konen Sólrun Rasmussen var også med til 'Tour de Hametner' - som firmafesten hed - på Train i Århus 3. marts 2017.

Det viser en video af en dansende Lars Løkke klokken 23.13, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Et øjenvidne, der ønsker at være anonym, forklarer overfor Ekstra Bladet, at statsministerparret også var med til middagen, hvor de sad ved hovedbordet tæt på John-Anker Hametner Larsen kendt som 'Kongen af Thyborøn'.

I en tale takkede kvotekongen statsministerparret for at komme til firmafesten, oplyser øjenvidnet.

Tidligere har DF’eren undret sig over regeringens store modstand over for kvotekonge-stramninger.

Panderynkerne er ikke blevet mindre i DF, efter at Løkke har været med til kvotekongens firmafest.

– Jeg ved ikke, hvad jeg efterhånden skal sige. Firmafesten er lige inden, at Esben Lunde holdt fast i, at regeringen kun kunne foreslå en tro og love-erklæring overfor kvotekongerne, fortæller Ib Poulsen.

Løkke tier om firmafest

Der kom også en klar afvisning fra statsministeren, da han i november sidste år blev forelagt, at han ’personligt kendte kvotekonger’.

– Og så vælger jeg at overhøre den her mærkelige insinuering om, at jeg skulle kende kvotekonger. Jeg ved ikke, hvad der gemmer sig bag den upassende bemærkning, sagde Lars Løkke under ministeransvar på et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget 9. november.

Selve spørgsmålet om relationer til storfiskere var 'ulækker' og 'uværdigt' ifølge Lars Løkke.

Senere på samrådet forklarede statsministeren dog, at han kendte John-Anker Hametner Larsen 'i forbindelse med et velgørenhedsarrangment' med Løkkefonden.

Kvotekongen har fem år i træk arrangeret en nytårskur for Løkkefonden og derigennem samlet over 1,2 mio. kr. ind til Løkkes fond.

Udover arrangementerne i Løkkefonden nævnte Lars Løkke intet om andre relationer mellem storfiskeren og statsministeren.

I Socialdemokratiet spørger de sig selv, om statsministeren ’danser efter kvotekongens pibe’.

– Statsministeren sagde på samråd og under ministeransvar, at han dårligt nok kendte den magtfulde fisker. Så kom det frem, at Løkke havde fået gratis sommerhus-ferie og nu har været æresgæst til kvotekongens firmafest, mens fiskeriministeren stædigt vogtede over stramninger over for kvotekongerne, siger fiskeriordfører Simon Kollerup.

Stramninger blev i skuffen Marts 2016: Fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) får et notat fra Naturerhvervsstyrelsen, som indstiller tre stramninger over for kvotekongerne. Maj 2016: Naturerhvervsstyrelsen sender et katalog med hele 16 mulige tiltag over for stor-fiskerne til ministeriet som ’forelæggelse til ministeren’. Juli 2016: Lars Løkke bor gratis i kvotekonges hus i Skagen på en ferie med familien. September 2016: Et flertal i Folketinget presser på for at få indgreb mod kvotekongerne på bordet. Lunde oplyser kun om et enkelt tiltag, som embedsmændene vurderer ’ikke får nogen effekt’. December 2016: Fiskeripakken blev højst usædvanligt vedtaget af et flertal i Folketinget uden om regeringen. Januar 2017: Esben Lunde oplyser, at det kun er muligt at stramme med en tro og love-erklæring. De magtfulde fiskere skal altså blot skrive under på, at de overholder reglerne. Marts 2017: Statsminister tager til firmafest hos kvotekonge John-Anker Hametner Larsen på Train i Århus 3. marts. Marts 2017: DF efterspørger flere stramninger hos Esben Lunde 10. marts - en uge efter firmafesten - men dagen efter holder fiskeriministeren fast i tro og love-erklæringer. Vis mere Luk

Professor: Vildledning

Ekstra Bladet kunne dog i forrige uge afsløre, at Lars Løkke har boet gratis i kvotekongens sommerhus i Skagen i sommeren 2016.

Det skete i højsæsonen, hvor et lignende sommerhus ville koste godt 10.000 kroner for en uge. Løkke forklarede, at det var et gavekort fra storfiskeren, da Løkke blev 50 år i 2014.

Ved at tie om opholdet i kvotekongens sommerhus har statsministeren ikke svaret fyldestgørende på spørgsmålet om relationer til John-Anker Hametner Larsen ifølge Jørgen Albæk Jensen, der er professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

- Han sidder notorisk på det samråd og giver indtryk af, at det er helt i skoven, at han skulle have haft noget med ham at gøre. Og så viser det sig efterfølgende, at han faktisk har fået en gave til en værdi af 10.000 kroner af ham. Så helt ubekendt med de kvotekonger er han ikke, og så er det vildledning og en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven om at give fyldestgørende oplysninger, siger Jørgen Albæk Jensen til Berlingske, der kalder det en 'alvorlig sag'.

Møder op i samråd

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) stiller op til nyt samråd om sit forhold til de såkaldte kvotekonger.

Det har han meddelt i et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Statsministeren oplyser i brevet, at han er klar til at svare på spørgsmål om sit forhold til de såkaldte kvotekonger. Men han ønsker ikke at svare på spørgsmål om gaver, da det ifølge Løkke hører ind under "private forhold".

Lars Løkke er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.