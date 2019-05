DF: Paludans hjerneskade betyder ingenting

Når først dommene er kommet frem, er det op til vælgerne selv at afgøre, om Rasmus Paludan er værdig til at sidde i Folketinget

Det betyder ikke noget for Dansk Folkepartis syn på Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan, der tidligere i dag er blevet godkendt til at stille op til Folketinget, at det nu er kommet frem, at han - ud over dommen for racisme, som han fik i april i år - har endnu en dom fra 2015.

Paludan hjerneskadet efter ulykke: Har svært ved at tolerere menneskers fejl

Her blev han i Østre Landsret kendt skyldig i at have krænket og hånet i politiassistent og idømt 10 dagsbøder a 400 kroner

- Hvis vælgerne inden valgdagen er bekendt med dommene og med den viden i bagagen vælger at stemme på Stram Kurs, så er de værdige til at sidde i Folketinget, lyder det fra partiets pressechef Søren Søndergaard, som henviser til Søren Espersens kommentar til Klaus Riskær Pedersens kandidatur.

- Skulle det ske, at vælgerne - fuldt orienteret og vel vidende, hvad manden har gjort - gør ham til MF (medlem af Folketinget, red.), ville det være meget skævt og arrogant af mig efterfølgende bare at blæse på folkets røst, skrev politisk næstformand, Søren Espersen, om Riskær.

Man undres

Til det tilføjer pressechefen:

- Man kan så undre sig over, at folk vælger at stemme på nogen, der tilsyneladende samler på domme.

- Betyder hans hjerneskade og erhvervsevnetab på 25 procent ikke noget i forhold til, om han i DF's optik kan sidde i Folketinget?

- Nope (nej, red.), lyder svaret fra Søren Søndergaard.

Bertel Haarder (V) ændrer ikke syn på Paludan trods de ntye oplysninger. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix)

Ikke gøres til martyr

I partiet Venstre lægger man sig nogenlunde på linje med Dansk Folkeparti i forhold til historien om Paludan.

Det længst siddende folketingsmedlem Venstres Bertel Haarder udtaler til Ekstra Bladet:

- Det ændrer ikke mit syn på ham. Han skal først og fremmest ikke gøres til martyr. Han skal mødes med argumenter.

På spørgsmålet, om han mener, at Venstre kan danne en regering med Stram Kurs som parlamentarisk grundlag, lyder det fra Bertel Haarder:

- Det må være op til den siddende statsminister at afgøre.