DF-politiker i frådende løgne-angreb på Ekstra Bladet

Et DF-medlem af byrådet i Esbjerg beskylder Ekstra Bladet for løgne i sagen om Dansk Folkeparti og misbrug af EU-penge, men vil ikke oplyse hvori løgnen består

Ekstra Bladet er nogle løgnemagere, som sandsynligvis har fabrikeret den falske faktura i sagen om Dansk Folkeparti og misbrug af EU-penge, hvor der i øvrigt intet er at komme efter.

Cirka sådan kan man opsummere et debatindlæg i Avisen Danmark af Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby, som sidder i byrådet i Esbjerg Kommune for partiet.

'Jeg har mindst 100 gange større tiltro til renheden i mit partis ledelse og hos Morten Messerschmidt, end jeg har til objektiviteten hos de venstresnoede journalister i DR og løgnemagerne hos Ekstrabladet', skriver Hans K. Sønderby i debatindlægget.

DF'eren mener ikke, at der er begået noget strafbart i sagen, og dermed har han allerede sagt mere, end DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Papegøje-Tulle klapper i om falsk faktura

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, nægter fortsat at give Ekstra Bladet og offentligheden indsigt i, hvad hans viden har været om blandt andet hans nærmeste medarbejders falske underskrifter på hotelkontrakter samt en fabrikeret faktura til op mod en halv million kroner.

Netop den falske faktura kan være fabrikeret på Ekstra Bladet, mener DF'eren fra Esbjerg.

'Jeg anser det også for langt mere sandsynligt, at den seneste falske faktura på de 350.000 kroner er fabrikeret hos Ekstrabladet eller hos andre politiske modstandere end hos DF', skriver Hans K. Sønderby.

Derfor ringede Ekstra Bladet op til DF'eren for at høre, hvilke løgne, der er skrevet i sagen.

- Jeg vil gerne høre, hvad det er for nogle løgne, som vi skriver på Ekstra Bladet? Du skriver jo, at vi er nogle løgnemagere.

- Det skriver jeg ikke. Jeg skriver, at det er min opfattelse.

- Nej, du skriver det som faktum, at vi er løgnemagere hos Ekstra Bladet.

- Jeg skriver det, som er min opfattelse, og det er, at man selv finder på historien.

- Så det er din opfattelse, at vi skriver løgne.

- Hvordan er du kommer i besiddelse af det, jeg skrev. Jeg har ikke sendt noget til Ekstra Bladet.

- Nej, jeg har læst dit debatindlæg, som ligger overalt på internettet, fyens.dk for eksempel.

- Jeg har ikke nogen kommentar ud over det, som jeg skrev.

- Må man som politiker godt bare sige, at nogen lyver uden at have dokumentation for det?

- Jeg skriver, hvad der er min opfattelse.

- Nej, du skriver det som faktum, men hvordan når du frem til det?

- Jeg siger, at det er min opfattelse, og jeg gider ikke kommentere det yderligere.

- Du skriver ikke nogen steder, at det er din opfattelse.

- Vi stopper her.

- Det er ærgerligt, fordi jeg også gerne vil spørger til den falske faktura, som du mener, at vi sandsynligvis har fabrikeret på EB.

Hans K. Sønderby lægger på.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen afviser DF'erens beskyldninger, og mener, at der er tale om en afledningsmanøvre.

’Det er nærmest komisk at se Hans K. Sønderbys håbløse forsøg på at aflede offentligheden fra det denne sag handler om', skriver Poul Madsen.

'EU's kontrolenhed Olaf har videregivet sagen til dansk politi, fordi 4,3 mill EU kroner uberettiget er udbetalt af Meld og Feld bla til Dansk Folkeparti. Det kan ikke engang Hans K. Sønderby og dansk Folkeparti løbe fra', lyder det.

