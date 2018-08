DF-politiker: Skyd flygtninge!

DF's formand for integrationsudvalg i Faxe vil have spansk politi til at skyde flygtninge

På vegne af hele integrationsudvalget i Faxe byråd har udvalgsformanden Steen Petersen (DF) opfordret til at spansk politi skal begynde at skyde flygtninge og migranter, der ankommer fra Afrika. Og de skal skyde for at ramme:

'På vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune skal jeg herved opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme', skrev Dansk Folkeparti-politikeren søndag.

Senere har Steen Petersen redigeret den del af opslaget, der handler om, at han opfordrer på vegne af udvalget. Det skriver TV2 Øst.

- Jeg skal derfor opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme, lyder det nu i stedet i opslaget.

Steen Petersen underskriver sig dog stadig i opslaget med sin formandstitel, og flere byrådsmeldemmer tager skarpt afstand fra opslaget, heunder medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Finn Hansen (S):

- Jeg ryster på hovedet. Det er diskriminerende, og det kan man ikke som udvalgsformand, siger Finn Hansen til TV Øst.

Finn Hansen har nu skrevet til Faxes borgmester Ole Vive for at få sat gang i en proces, der skal få fjernet Steen Petersen fra rollen som udvalgsformand.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Steen Petersen.

Ledelsen: Det skal han ikke blande sig i

Hos ledelsen i Dansk Folkeparti tager partisekretær Poul Lindholm afstand fra Steen Petersens Facebook-opdatering.

- Vi tager selvfølgelig afstand fra, at man opfordrer til at skyde på andre mennesker. Jeg ved, at der bliver taget hånd om det lokalt, og at en af hans kolleger fra DF i byrådet har skrevet til ham og bedt ham om at fjerne det. Og at det også kommer til at ske, siger Poul Lindholm til Ekstra Bladet.

- Spansk politi har deres egne regler. Det er ikke noget, en mand nede i Faxe skal sidde og blande sig i. Og han skal slet ikke gøre det på vegne af integrationsudvalget, lyder det kontant fra partisekretæren.