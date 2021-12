DF-profil efter dom: Vi har brug for Støjberg

Dansk Folkepartis Søren Espersen har 'ingen som helst problemer' med, at Inger Støjberg kan være formand for partiet trods fængselsdom

Selvom Inger Støjberg er idømt 60 dages ubetinget fængsel, så er det på ingen måde en hindring for at blive formand for Dansk Folkeparti.

Det siger partiets mangeårige medlem af Folketinget Søren Espersen umiddelbart efter Rigsrettens afgørelse, som 25 ud af 26 dommere står bag.

- Kan Støjberg stadig blive formand (for DF, red.)?

- Ja bestemt. Det ser jeg ingen som helst problemer med, fordi hun i denne sag har vist sig som en, der står fast på nogle stærke moralske principper, og det har vi brug for i Dansk Folkeparti, siger han.

Politiske hensyn

Ifølge Søren Espersen burde Rigsretten, der blandt andet bestod af 13 højesteretsdommere, have mildnet straffen til Støjberg, fordi hun gennemtrumfede en politisk holdning, som Dansk Folkeparti også har.

- Det er en dom, der straffer en, der gør alt det rigtige. Der kunne man have forestillet sig, at man lod straffen bortfalde, eller man kunne have givet en bødestraf, men at give ubetinget fængsel for noget, der er det moralsk rigtige, det har jeg det skidt med, siger han.

At Rigsretten skulle have taget hensyn til Støjbergs politiske projekt, kan måske overraske, i og med at partiet ofte har tordnet mod EU-Domstolen for netop at være for politisk i sine afgørelser.

- Plejer I ikke at være efter EU-Domstolen for at være for politisk?

- Jeg siger, at hvis man vil have en juridisk dom, så er det fint nok. Men så har man formildende omstændigheder, der gør, at straffen bliver en anden, lyder argumentet fra DF-profilen.