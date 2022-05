DF-profil erkender: - Det var en fejl at lukke Radio24syv

I en diskussion på Twitter erkender Dansk Folkepartis Søren Espersen nu, at det var en fejl at lukke den populære radiokanal

Det skulle oprindeligt have handlet om, hvad Søren Espersen kalder DR P1's manglende evne til at levere kvalitetsradio efter klokken 18.

I stedet endte det med en erkendelse af, at det var en fejl at lukke det hedengangne Radio24syv.

- Nogle gange begår man jo fejl, og jeg tager det fulde ansvar for, at vi lukkede radiokanalen dengang, siger DF-profilen Søren Espersen til Ekstra Bladet.

Han kan ikke huske den præcise dato for, hvornår han erkendte, det var en fejl at lukke den populære radiokanal.

- Det satte hurtigt tankerne i gang, om det, vi havde gjort, var rigtig eller forkert. De tanker kom på baggrund af de reaktioner, vi fik ude fra befolkningen.

- Så det er en holdning, der er modnet efter samtaler med folk ude i landet, som også synes, det var en fejlvurdering, man foretog.

- Jeg kan ikke sige, om det var rigtigt eller forkert at kanalen blev lukket. Jeg kan bare sige, at det var en fejl, jeg begik, at være med til at lukke kanalen, siger Søren Espersen.

Erkendelsen kom ovenpå et tweet, hvor Søren Espersen udtrykte sig uforstående over for, at DR's radiokanal P1 ikke kan levere taleradio efter klokken 18.00.

- Det er underligt, at man har over 3000 medarbejdere på DR, og så kan man ikke finde ud af at lave en taleradio efter klokken 18.00, siger han.

DF svingede kniven over Radio24syv

Det skabte røre i dele af den danske befolkning, da Radio24syv i oktober 2019 måtte lukke, fordi det stærkt kritiserede Radio Loud, der siden har skiftet navn til 24syv, vandt den sendetilladelse, som politikerne i al hast havde strikket sammen for at redde netop Radio24syv.

Redningskransen blev sendt ud til Radio24syv, fordi det i medieforliget blev besluttet, at der skulle være et krav om, at mindst 70 procent af kanalens redaktion skulle sidde mindst 110 kilometer fra København.

Det krav blev for meget for Radio24syv, som ikke bød på sendetilladselsen.

I stedet gik en række regionale mediehuse sammen og dannede Radio4, der overtog sendetilladelsen fra Radio24syv.

