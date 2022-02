DF-profil går amok: Sviner Pia og Morten til

Voksenmobning, personlige overfusninger og egenrådig topstyring. Hans Kristian Skibby smækker med døren og kaster sig frådende over den ny DF-ledelse og i særdeleshed Pia Kjærsgaard

Endnu et folketingsmedlem har trukket stikket fra Dansk Folkeparti.

Hans Kristian Skibby kaster sig frådende over den nyvalgte partiformand, Morten Messerschmidt, og sender en rasende svada i retning af partistifter Pia Kjærsgaard som forklaring på hans beslutning om at forlade partiet.

- Det er gået den forkerte vej ift. ledelsesstil og den måde, man skal håndtere et parti på.

- Det er egenrådige beslutninger fra den nye partiformand om at ansætte en ny partisekretær udenom gruppeledelse og hovedbestyrelse (...) En partisekretær som i øvrigt er hans gode ven. Skal man gøre sådan i et moderne parti? Nej, det skal man ikke. Det løber mig koldt ned ad ryggen.

Elendig leder

- Morten er en fremragende politiker. Men han er desværre en elendig leder. Det har tiderne i Europa-Parlamentet også vist. Han er meget dårlig til at lede, siger Hans Kristian Skibby til Ekstra Bladet med henvisning til svindelsagen om Meld og Feld og opbruddet i den blot fire mand store gruppe i Bruxelles, da Morten Messerschmidt var gruppeformand.

På spørgsmålet om, hvad der ellers er galt i DF sender Hans Kristian Skibby en syngende, verbal lussing i retning af Pia Kjærsgaard.

- Der er blevet råbt ad vores medarbejdere hen ad gangene og blevet sagt, at de skal skamme sig, fra tidligere partiformænd.

- Er det Pia Kjærsgaard, du taler om?

- Ja, det er det. Det stritter på alle måder ift. det, jeg mener et parti skal være.

- Har du oplevet, at det har taget til i styrke med Pia Kjærsgaards opførsel de seneste måneder eller år?

- Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige. Hun har jo altid haft et temperament, der ligger lidt over geigertælleren. Jeg har i hvert fald ikke oplevet , at det er blevet bedre, siger Hans Kristian Skibby til Ekstra Bladet.

- Og det har fortsat under den nye ledelse med Morten Messerschmidt?

- Ja, det har det i særdeleshed, siger Hans Kristian Skibby.

Hans Kristian Skibby. Foto: Emil Agerskov

Fedter for Støjberg

Den 53-årige transportordfører mener i øvrigt, at et nyt parti med Inger Støjberg i spidsen vil være en absolut attraktiv størrelse.

- Hvis der kommer et initiativ, vil jeg virkelig kigge på det med interesse. Men nu må vi se. Nu vil vi, der har forladt DF først se, om vi kan få et arbejdsfællesskab som en slags gruppe.

- Hvad hvis Martin Henriksen stifter et parti?

- Det kan jeg ikke se for mig som en selvstændig størrelse. Martin Henriksen er jo ikke engang medlem af Folketinget.

- Det er Inger Støjberg da heller ikke ..?

- Nej, men der er forskel på heste. Også i travløb.