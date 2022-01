DF-profil i åbent angreb på Pia K.

Angrebene fortsætter med at flyve gennem luften i Dansk Folkeparti.

Kort før det første gruppemøde i partiet efter søndagens ekstraordinære årsmøde langer DF-profilen Marie Krarup hårdt ud efter partistifteren, Pia Kjærsgaard.

- Det er klart, at vi ikke kan tolerere, at Pia Kjærsgaard bliver ved med at tale grimt om os i pressen, når vi andre har sagt til os selv, at vi gerne vil tage tingene internt.

- Jeg kan ikke leve med, at Pia Kjærsgaard sidder til den danske verdenspresse og taler grimt om mig og andre, lyder det fra Marie Krarup.

- Så det er hende, der er problemet?

- Ja, hun er en meget, meget, meget stor del af problemet.

I opløsning

På det ekstraordinære årsmøde blev Morten Messerschmidt valgt som ny formand for DF. Op til årsmødet har Marie Krarup ikke lagt skjul på, at netop Messerschmidt slet ikke var hendes foretrukne kandidat.

Forud for formiddagens gruppemøde tror hun dog ikke, at hun bliver ekskluderet fra partiet.

- Det vil være rigtig dumt. Men jeg vil måske gå selv - nu må vi se hvad der sker, siger hun.

- Er du bange for, at partiet er ved at gå i opløsning?

- Ja, det er jeg, konstaterer Marie Krarup til slut.

Trusler

Op til årsmødet har Pia Kjærsgaard bl.a. gjort klart, at hun agter at droppe en plads i partiets ledelse, hvis Marie Krarup og andre vel at mærke trækker deres trusler tilbage om at forlade partiet.

- Jeg gør gerne det, at jeg ikke opstiller til gruppebestyrelsen, hvis de medlemmer – og det er indtil videre Liselott Blixt, Bent Bøgsted og Marie Krarup – trækker deres trusler tilbage om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver valgt, sagde Kjærsgaard.