DF-profil i hårdt angreb på Jarlov: Du lyver

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, har set sig godt og grundigt sur på sin konservative kollega Rasmus Jarlov.

DF'eren mener direkte, at Jarlov 'er ude med en løgn' om hende på Facebook.

Den konservative forsvarsordfører har skrevet et Facebook-opslag, hvor han tager Marie Krarup til indtægt for følgende:

'Vi skal ikke kritisere Putin, fordi han likviderer sine modstandere og undertrykker demokratiet, siger Marie Krarup,' skriver Jarlov i Facebook-opslaget.

Det er denne påstand, der har fået Marie Krarup til at reagere skarpt.

'Jarlov er ude med en løgn om mig på sin FB. #dkpol Hvordan stopper man den flom af løgn om, hvad jeg har sagt og skrevet?', skriver Marie Krarup på sin Facebook-profil.

DF'ere påpeger desuden, at hun har bedt Jarlov fjerne Facebook-opslaget og give hende en undskyldning.

'Jeg har aldrig sagt det, han påstår', lyder det fra Krarup.

Du kan se de to profilers Facebook-opslag herunder:

I kommentarer til to Facebook-opslag har både Rasmus Jarlov og Marie Krarup forsvaret deres påstande.

Jarlov skriver om Krarup og linker til en video med DF-profilen:

'Hun synes, vi skal blande os uden om, at han er en autoritær leder: Og det gør vi jo I øvrigt stort set også. Det er slet ikke det, kritikken af Rusland går på fra dansk side. Så det er noget af en stråmand, hun fremfører.'

Omvendt slår Krarup fast:

'Han bringer noget som et citat som jeg ikke har sagt. Det er USANDT'.

Efterfølgende har Rasmus Jarlov bragt følgende tilføjelse på sin Facebook.

'Tilfføjelse: Marie Krarup gør det i dag klart, at hun ikke mener det, som jeg her tillægger hende. Det må vi så tage for givet. Det står for mig ikke klart, hvad hun så mener med hendes utroligt mange indlæg, hvor hun konsekvent forsvarer Rusland og Putin og i hendes seneste video, hvor hun slår fast, at vi ikke skal blande os i at Putin er en autoritær, antidemokratisk leder. Eller når hun slår fast, at Rusland er en naturlig allieret og at vi skal ophæve sanktionerne mod dem. Men hun mener altså ikke det, som jeg har skrevet her.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Jarlov og Marie Krarup til sagen, men indtil videre forgæves.